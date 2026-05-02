Anthony Edwards, comme un flou sur son retour…

Touché au genou, l'arrière des Minnesota Timberwolves Anthony Edwards risque de rater plusieurs matches contre les San Antonio Spurs.

Auteurs d'une belle performance collective, les Minnesota Timberwolves ont impressionné en éliminant les Denver Nuggets (4-2) en Playoffs. Une qualification validée sans Anthony Edwards, blessé au genou lors du Game 4 de cette série.

Le problème pour les Wolves ? Ils risquent de devoir faire sans lui pour les premiers matches du deuxième tour face aux San Antonio Spurs. En effet, d'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, Edwards va forcément rater plusieurs rencontres sur cette série.

"Au fil de la série, il y a l'espoir de le récupérer, mais on m'a dit qu'Anthony Edwards serait absent pour le début du deuxième tour. Cela fait à peine plus d'une semaine qu'il s'est blessé. Il s'agit d'une blessure qui va l'écarter des terrains pendant plusieurs semaines.

Au moins deux, donc il manquera au moins quelques matches", a-t-il précisé.

Même avec les prédictions les plus favorables, le leader de Minnesota pourrait rater entre 3 et 4 matches. Et si ses sensations ne sont pas bonnes, il pourrait même louper l'intégralité de cet affrontement.

Sans Anthony Edwards, les Timberwolves pourraient avoir du mal à bousculer les Spurs...

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