Anthony Edwards continue de marquer l’histoire de la NBA en devenant le quatrième meilleur scoreur avant 25 ans après avoir dépassé Carmelo Anthony.

Nouvelle étape dans la carrière déjà impressionnante de Anthony Edwards. La star des Minnesota Timberwolves continue de gravir les échelons parmi les grands scoreurs précoces de l’histoire de la NBA.

Lors du match face aux Golden State Warriors, Edwards a franchi un nouveau cap : il est désormais quatrième meilleur scoreur de l’histoire de la ligue avant l’âge de 25 ans.

Carmelo Anthony dépassé

Le moment est arrivé dans le troisième quart-temps. Un lay-up inscrit avec 10:55 à jouer dans la période a permis à Edwards de dépasser les 10 768 points inscrits par Carmelo Anthony avant ses 25 ans.

Le joueur des Wolves entre ainsi encore un peu plus dans un cercle extrêmement prestigieux.

Encore du chemin devant lui

Au classement des scoreurs avant 25 ans, Edwards se rapproche désormais des trois joueurs qui le devancent encore :

Luka Doncic : 10 825 points

Kevin Durant : 12 258 points

LeBron James : 13 927 points

Avec encore plusieurs matches à disputer avant son 25e anniversaire le 25 août, Edwards pourrait continuer à grimper dans cette hiérarchie historique.

Une soirée énorme contre Golden State

Pour accompagner ce nouveau jalon statistique, Edwards a signé une énorme performance contre Golden State.

L’arrière des Timberwolves a terminé la rencontre avec 42 points à 13/22 au tir en 37 minutes, permettant à Minnesota de s’imposer 127-117 et de mettre fin à une série de trois défaites.

Une prestation de plus pour celui qui s’impose saison après saison comme l’un des scoreurs les plus explosifs de la ligue.