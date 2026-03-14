CQFR : Kevin Durant clutch, Edwards en forme

Les scores de la nuit en NBA

Grizzlies @ Pistons : 110-126

Knicks @ Pacers : 101-92

Suns @ Raptors : 115-122

Cavaliers @ Mavericks : 138-105

Pelicans @ Rockets : 105-107

Timberwolves @ Warriors : 127-117

Jazz @ Trail Blazers : 114-124

Bulls @ Clippers : 108-119

- Même à 37 ans, Kevin Durant reste l'un des attaquants les plus efficaces et les prolifiques de cette ligue. Et il reste une valeur sûre à qui donner la balle quand il faut marquer un panier important. Nouvelle illustration cette nuit avec un tir décisif inscrit par la star des Rockets à 7 secondes du buzzer pour faire gagner les siens de justesse contre les Pelicans (105-107). De quoi ponctuer une prestation à 32 points du véréran. New Orleans peut avoir des regrets. En vrai regain de forme depuis quelques semaines, la franchise de Louisiane aurait pu gérer nettement mieux sa fin de match. Dejounte Murray (35 points) a mordu la ligne de touche alors que son équipe menait d'un point à 13 secondes de la fin, rendant ainsi la balle à Houston et donc à Durant. Zion Williamson a lui complètement raté sa passe sur l'ultime remise en jeu qui pouvait permettre aux Pelicans d'égaliser ou de repasser devant.

KD. CLUTCH. Kevin Durant’s 12th career game-winner ties Carmelo Anthony for the most since KD entered the league 🤯 https://t.co/VhEzLkvPBe pic.twitter.com/xPJoevCv4G — NBA (@NBA) March 14, 2026

- On ne frappe pas un homme à terre mais Anthony Edwards s'est tout de même lâché sur le corps usé, fatigué et fragile des Golden State Warriors. L'arrière All-Star a planté 42 points lors d'une victoire de Minnesota à San Francisco (127-117) contre une équipe californienne déjà très diminuée mais qui a en plus perdu 4 autres joueurs en cours de route. Les Wolves ont pris 25 points d'avance dans le sillage de la perf d'Edwards. Brandin Podziemski (25 pts) et Kristaps Porzingis (20) ont tenté d'amorcer un comeback en deuxième mi-temps mais les joueurs de Steve Kerr ne se sont jamais descendus sous les 9 points d'écart. 18 points et 9 rebonds pour Rudy Gobert.

ANT SHOWED OUT TONIGHT ⤵️ 🐜 42 PTS (4 3PM)

🐜 8 REB

🐜 5 AST

🐜 MIN W His 10th 40+ point game this season, 2nd most in the NBA (Luka: 11). pic.twitter.com/pjleK2oQvj — NBA (@NBA) March 14, 2026

- Detroit s'éclate contre les cancres de cette ligue. Les Pistons viennent de gagner trois matches de suite par plus de 23 points d'écart moyen. Il faut dire que les leaders de la Conférence Est n'ont pas joué des foudres de guerre : les Nets, des Sixers sans Joel Embiid, Paul George ou Tyrese Maxey puis les Grizzlies la nuit dernière. Jalen Duren (30 points, 13 rebonds) et Cade Cunningham (17 points, 15 passes) ont tranquillement déroulé sans trembler pour s'imposer 126-110 après avoir là encore mené d'une vingtaine de points.

- Moisson aux rebonds pour Mitchell Robinson. Titulaire pour les Knicks en l'absence de Karl-Anthony Towns, l'intérieur new-yorkais a verrouillé les deux raquettes lors d'une victoire contre Indiana (101-92). Il a pris 22 rebonds au total, dont 9 offensifs, tout en inscrivant 12 points. Jalen Brunson (29 pts) et OG Anunoby (25) se sont chargés d'assurer le scoring lors d'un match où les Knicks ont tout de même eu d mal à se mettre à l'abri.

- Quatrième victoire de suite pour les Clippers, vainqueurs des Bulls (119-108) sous l'impulsion des 28 points de Kawhi Leonard et des 26 points d'un Bennedict Mathurin décidément percutant depuis son arrivée à Los Angeles. Guerschon Yabusele (11 pts) et Nicolas Batum (3 pts, 4 pds) sont tous les deux sortis du banc pour leur équipe respective.

- Les meneurs des Blazers ont maltraité la défense du Jazz vendredi soir. Jrue Holiday et Scoot Henderson ont chacun inscrit 25 points et leur équipe l'a emporté (124-114) malgré les 31 points de Brice Sensabaugh por Utah. Sidy Cissoko a contribué à cette victoire de Portland en inscrivant 14 points en sortie de banc. La franchise de l'Oregon se rapproche petit à petit de la neuvième place détenue par les Warriors à l'Ouest.

- Nouveau carton pour le duo composé par Devin Booker et Jalen Green. Les deux pistoleros des Suns ont compilé 65 points à eux deux (31 et 34) mais ça n'a pas suffi pour Phoenix, battu à Toronto (115-122). Bien que menés de 10 points dans le quatrième QT, les Raptors sont revenus dans les dernières minutes pour mettre fin à la série de 4 succès consécutifs de leurs adversaires du soir. Brandon Ingram a inscrit 36 points pour la formation canadienne.

- Les Cavaliers d'Evan Mobley se sont baladés sur le parquet des Maveric pour s'imposer de 33 points la nuit dernière. L'intérieur américain s'est même offert sa meilleure performance offensive de la saison en marquant 29 points à 12 sur 15 aux tirs. Donovan Mitchell a ajouté 24 points et 8 passes décisives. 25 points et 5 passes pour Cooper Flagg.