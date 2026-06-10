Anthony Edwards frustré, les Wolves prêts à passer à l’action

Chris Finch a reconnu que les Timberwolves devaient recruter un nouveau créateur pour aider Anthony Edwards et alléger ses responsabilités.

L'intersaison s'annonce importante pour les Minnesota Timberwolves. Battue 4-2 par les San Antonio Spurs au deuxième tour des playoffs, la franchise réfléchirait déjà aux ajustements nécessaires pour franchir un cap autour d'Anthony Edwards.

Et selon l'entraîneur Chris Finch, un besoin ressort clairement.

Un créateur recherché pour épauler Anthony Edwards

Invité sur la radio KFAN1003, Finch a reconnu que Minnesota cherchait activement un profil capable d'organiser le jeu et de soulager sa superstar.

« Nous avons clairement besoin d'un autre porteur de balle, d'un autre créateur, de quelqu'un capable d'initier l'attaque, d'enlever une partie de la charge qui repose sur Anthony et de lui permettre de retrouver sa position naturelle. »

Cette saison, les Wolves ont confié davantage de responsabilités à Edwards dans la création du jeu. Une expérience que Finch juge utile pour son développement, mais qui a également montré certaines limites.

« Cela a probablement apporté beaucoup de choses à Anthony et il en tirera des bénéfices pour la suite de sa carrière. Mais il n'y a aucun doute : nous avons besoin de quelqu'un pour l'aider. Cela lui demandait beaucoup trop. »

Une réponse à la frustration d'Edwards ?

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs observateurs évoquent une certaine frustration d’Anthony Edwards concernant la construction de l'effectif.

Selon Brian Windhorst, la star des Timberwolves ne serait pas totalement satisfaite de la situation actuelle de l’équipe. Voir Karl-Anthony Towns essentiel dans le beau parcours des Knicks n’a pas vraiment dû le satisfaire.

« L'avenir des Timberwolves soulève certaines questions en fonction de ce qu'Ant pense de l'effectif », a expliqué l'insider d'ESPN.

Après une saison à 28,8 points, 5 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne, Edwards reste plus que jamais la pierre angulaire du projet. Les propos de Chris Finch suggèrent désormais que Minnesota compte agir pour lui offrir davantage de soutien dans la création offensive.

Reste à savoir quel joueur les Timberwolves cibleront cet été pour répondre à cette priorité.