Anthony Edwards et les Wolves, de l’eau dans le gaz ?

La star des Minnesota Timberwolves Anthony Edwards ne serait pas satisfait par la construction de l'effectif de la franchise.

L'élimination des Minnesota Timberwolves, lors du 2ème tour des Playoffs à l'Ouest, va-t-elle avoir de grandes conséquences ? Après deux finales au sein de la Conférence Ouest en 2024 et 2025, Anthony Edwards et ses partenaires ont cette fois-ci été éliminés dès les demi-finales par les San Antonio Spurs (2-4).

Cet échec a représenté un petit coup d'arrêt dans le projet des Wolves. Même si des circonstances atténuantes existent, avec notamment de nombreuses blessures en Playoffs, pour expliquer cette sortie de route. Pour autant, Minnesota a tout de même affiché des limites.

Et selon le journaliste d'ESPN Brian Windhorst, Edwards se pose justement des questions sur le niveau de l'effectif des Wolves. Avec le groupe actuel, cette équipe peut-elle réellement viser le titre NBA ? La star de 24 ans commencerait à avoir des doutes.

Visiblement, ce dernier aurait des interrogations sur certains choix réalisés par ses dirigeants. Notamment par rapport au départ de Karl-Anthony Towns, actuellement essentiel dans le parcours des New York Knicks.

Bien évidemment, il s'agit d'une situation à surveiller avec attention. Actuellement sous contrat jusqu'en 2029 à Minnesota, Anthony Edwards risque de susciter de nombreux intérêts s'il décide de réclamer un trade...

Anthony Edwards assume ses félicitations anticipées aux Spurs