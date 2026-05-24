Anthony Edwards assume ses félicitations anticipées aux Spurs

Lors de l'élimination des Minnesota Timberwolves contre les San Antonio Spurs (2-4), l'attitude d'Anthony Edwards a fait jaser. A l'occasion de la lourde défaite de son équipe (109-139) au Game 6, l'arrière n'a pas attendu la fin de la partie pour adresser ses félicitations aux Texans.

Pendant un temps-mort, à un peu plus de 7 minutes du terme de la rencontre, il s'est dirigé vers le banc adverse pour saluer les joueurs et le staff des Spurs. Un geste fair-play, mais beaucoup d'observateurs ont critiqué ce comportement. Pourquoi ? Car selon eux, la star des Wolves aurait dû attendre la fin, malgré la défaite actée.

De son côté, Edwards a expliqué sa vision des évènements.

"Il n'y a pas vraiment une raison précise. J'ai l'impression que tout le monde a exposé son avis. Oui, il restait 8 minutes, mais nous n'allions pas revenir. Quand tu gagnes une série de Playoffs, le gagnant est en train de célébrer à la fin. Donc je dois les voir souriants alors que je suis énervé.

Je me suis dit : 'Je vais quand même féliciter ces gars maintenant, parce que je ne vais pas rigoler avec eux après alors qu'ils m'ont botté le cul'. Franchement, je n'avais même pas envie d'y aller. Mais alors, qu’auraient-ils dit de moi ? (rires). Il y aurait eu d'autres débats.

Ils ont eu le respect qu'ils méritaient. Oui, j'aurais pu attendre la fin. Les autres pensent ça. Mais j'ai décidé autrement. C’est pour ça que je suis moi et que vous êtes vous", a assumé Anthony Edwards.

Autant dire qu'Anthony Edwards n'a pas été perturbé par les débats autour de son attitude... Et qu'il n'a pas l'intention de changer.

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