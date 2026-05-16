En pleine déroute des Wolves face aux Spurs, Anthony Edwards a salué le banc de San Antonio avant la fin du match, une séquence qui a fait réagir Stan Van Gundy et Udonis Haslem.

Au milieu de la lourde déroute des Timberwolves face aux Spurs, une scène a presque autant fait parler que le score. Alors qu’il restait encore un peu plus de sept minutes à jouer et que San Antonio avait déjà plié l’affaire, Anthony Edwards a profité d’un temps mort pour traverser le terrain et aller saluer un à un les joueurs et membres du staff texan.

Un geste de fair-play, sans doute. Mais aussi une image assez inhabituelle en plein match, surtout de la part du franchise player d’une équipe encore officiellement en vie, même si Minnesota était alors très loin au tableau d’affichage.

Aux commentaires sur Amazon, Stan Van Gundy a rapidement réagi. L’ancien coach NBA n’a pas vu dans cette séquence un manque de respect, plutôt un beau geste sportif, mais il aurait préféré qu’Edwards attende tout simplement le buzzer final. Udonis Haslem, fidèle à sa réputation d’ancien guerrier du Heat, a été plus tranchant ensuite en plateau : pour lui, quand on est la star d’une équipe, on ne donne pas ce genre de signal avant la fin d’un match. Même dans une défaite actée, même quand l’écart est immense.

C’est toute l’ambiguïté de cette séquence. D’un côté, Anthony Edwards a montré du respect à des Spurs qui venaient de donner une leçon à Minnesota. De l’autre, l’image peut surprendre : voir le leader des Wolves déjà dans les salutations alors que le chronomètre tourne encore n’envoie pas forcément le message le plus combatif.

Rien de dramatique, évidemment. Mais dans une soirée où les Timberwolves ont explosé, cette poignée de mains prématurée a ajouté une petite couche symbolique à la débâcle.