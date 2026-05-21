Minnesota ferait partie des équipes intéressées par Kyrie Irving. Et Anthony Edwards serait très enthousiaste à l'idée de jouer à ses côtés.

Les Timberwolves pourraient-ils tenter un énorme coup cet été autour de Kyrie Irving ? La rumeur commence en tout cas à prendre de l’ampleur autour de Minnesota.

Selon Jake Weinbach, les Wolves feraient partie des équipes attentives à la situation du meneur des Mavericks. Une piste qui prend encore plus d’épaisseur avec les informations rapportées par Brandon « Scoop B » Robinson.

D’après lui, Minnesota chercherait activement un meneur star capable de faire franchir un cap à la franchise aux côtés d’Anthony Edwards. Et en interne, Kyrie Irving serait vu comme un profil idéal.

Un dirigeant NBA cité par Robinson estime même que l’association entre Edwards et Irving pourrait immédiatement changer le statut de la franchise :

« Kyrie Irving à Minnesota ferait des Timberwolves un contender. La combinaison Anthony Edwards - Kyrie Irving est suffisamment forte pour réellement jouer le titre à l’Ouest. »

Mais surtout, l’intérêt ne viendrait pas uniquement de la franchise.

Toujours selon Scoop B, Anthony Edwards aimerait personnellement évoluer avec Kyrie Irving et pousserait en coulisses pour une telle arrivée.

« Ant a énormément de respect pour Kyrie et pour ce qu’il a accompli dans cette ligue », explique une source proche des Wolves. « Si Kyrie venait, ce serait énorme. »

Minnesota pourrait notamment proposer un package construit autour de Julius Randle et de choix de Draft.

La situation reste toutefois extrêmement complexe.

Kyrie Irving n’a pas disputé le moindre match cette saison après sa rupture des ligaments croisés, et son contrat (une player option à 42 millions dans deux ans) ainsi que les contraintes salariales compliqueraient fortement un transfert entre deux équipes déjà au-dessus du premier apron.

De leur côté, les Mavericks n’ont pas encore clairement défini leur direction après le départ de Jason Kidd et l’arrivée de Masai Ujiri à la tête des opérations basket. Même si Dallas n’aurait pas officiellement placé Irving sur le marché, plusieurs équipes surveilleraient déjà le dossier de près.

Avant sa blessure, le meneur tournait encore à 24,7 points, 4,8 rebonds et 4,6 passes de moyenne avec les Mavericks. Et visiblement, Anthony Edwards ne serait pas contre l’idée de partager le backcourt avec lui la saison prochaine.

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