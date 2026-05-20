Après l’élimination contre les Spurs, l’avenir de Rudy Gobert à Minnesota commencerait à susciter des interrogations.

L’avenir de Rudy Gobert à Minnesota commence à alimenter les discussions après la déception vécue par les Timberwolves en playoffs.

Éliminés par les Spurs de Victor Wembanyama au deuxième tour après avoir sorti Denver et Nikola Jokic au premier, les Wolves abordent désormais un été très important pour tenter de franchir enfin un cap.

Et selon l’insider Jake Fischer, des interrogations émergeraient déjà en interne autour de la place de Rudy Gobert dans le projet à long terme de la franchise.

« Rudy Gobert a énormément élevé le niveau de cette équipe et permis à Minnesota de gagner beaucoup de matches de saison régulière année après année », a expliqué Fischer lors d’un live Bleacher Report. « Mais ses limites offensives ont encore été visibles. »

L’insider estime surtout que la série contre San Antonio a ravivé certaines interrogations autour du pivot français.

« Il a fait une bonne série contre Nikola Jokic ce printemps, mais je pense qu’il commence à y avoir des questions à Minnesota concernant la viabilité de Gobert sur le long terme », a ajouté Fischer.

Le contraste entre les deux séries du Français a effectivement été marquant. Très précieux défensivement face à Jokic au premier tour, Rudy Gobert a beaucoup plus souffert contre Victor Wembanyama et les Spurs. Sur les Finales de conférence Ouest, le quadruple Defensive Player of the Year n’a tourné qu’à 6,7 points, 8 rebonds et 1,7 passe de moyenne à 45,5 % au tir.

À 33 ans, Gobert possède encore deux années de contrat avec Minnesota, dont une player option à 38 millions de dollars pour la saison 2027-28.

Le Français reste l’un des piliers de la progression récente des Timberwolves depuis son arrivée en 2022, mais l’élimination contre San Antonio pourrait pousser la franchise à réfléchir à certains ajustements autour d’Anthony Edwards.

Selon Fischer, Minnesota souhaite toujours conserver agressivement Ayo Dosunmu cet été. Mais la situation de Gobert ferait désormais partie des dossiers importants à surveiller pendant l’intersaison pour l’insider.

Ce ne sont pour l’instant que les réflexions d’un insider. Et on connaît malheureusement, la cote assez faible qu’a parfois injustement le Français dans les médias US et auprès des fans américains. Rappelons néanmoins que Rudy n’est pas le seul big man à avoir du mal face à Wembanyama. Et qu’il a prouvé face à Jokic que ce qu’il apporte à Minnesota en défense est incommensurable. Même si face à un Alien, c’est plus compliqué. Mais ça l’est pour tout le monde…

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