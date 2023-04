Anthony Edwards, le coup de la panne… au pire moment

Glace sur les genoux, glace sur la main, le regard fermé, Anthony Edwards n’a pas voulu parler aux médias après la défaite des Minnesota Timberwolves contre les Los Angeles Lakers (102-108) la nuit dernière. La fatigue s’est faite sentir chez le jeune homme, récemment touché par un virus et affecté par quelques bobos comme de nombreux joueurs à ce stade de la saison. Il est passé à côté de son match.

Le premier choix de la draft 2020 a perdu plus de ballons (4) qu’il n’a marqué de paniers (3). Il a notamment raté ses 9 tentatives à trois-points, dont certaines qui auraient pu faire la différence dans le quatrième quart-temps. Il a fini avec 9 points à 3 sur 17 aux tirs, sans jamais donner l’impression de peser ou de pouvoir peser. Le contraste avec l’activité de LeBron James, superstar de 38 ans, était particulièrement saisissant.

Devenu All-Star cette saison, Edwards se doit de tenir son rang dans ces matchs couperets. Les Wolves sont devenus son équipe. Le « shift » s’est plus ou moins opéré naturellement avec la longue absence de Karl-Anthony Towns et il a beau être plus jeune, il est désormais aux commandes de la franchise. Avec le ballon entre ses mains sur le terrain.

La stat qui tue : les Lakers et les lancers francs

Tout le monde peut se rater. Après tout, il n’a que 21 ans. C’est juste le timing qui rend ça bien dommage. Privés de Rudy Gobert et Jaden McDaniels, les loups avaient besoin d’un grand Anthony Edwards. Ils sont passés proches d’éliminer les Lakers à Los Angeles. Ils l’auraient sans doute fait si le jeune homme n’avait pas été complètement à l’Ouest. Il a traversé la partie comme une ombre. Notamment dans le money time. Encore plus après que Minnesota ait gaspillé une avance de 15 points.

« Ant Man » va être de plus en plus scruté dans ces moments-là. C’est ce à quoi il aspire, en tant que potentiel joueur All-NBA dans les années à venir. Il va devoir apprendre à dominer ces moments et à se les approprier, comme le font les plus grands talents. Heureusement pour lui et pour son équipe, les Wolves auront l’occasion de rebondir dès jeudi soir, en affrontant le vainqueur de l’autre match du play-in entre le Oklahoma City Thunder et les New Orleans Pelicans. Edwards ne peut pas se permettre de se trouer à nouveau.