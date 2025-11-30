Pourquoi Anthony Edwards a été obligé de changer sa mécanique aux LF

Anthony Edwards "mordait" la ligne avec son pied aux lancers-francs. Et ça ne dérangeait personne, tant ça peut sembler être un détail. Il n'empêche que ça reste un point du règlement. Et Mark Cuban ne comptait pas forcément laisser passer ça. Il a expliqué dans un podcast que la star des Minnesota Timberwolves était en faute sur chaque lancer ou presque. Certains journalistes ont remarqué depuis que le joueur américain avait changé sa routine. Ils lui ont donc demandé pourquoi.

"Un mec célèbre est passé dans un podcast et il s'est mis à parler de mes lancers-francs donc maintenant tout le monde fait gaffe à ça. J'ai éét obligé de faire des changements", confie avec ironie Anthony Edwards. Pas sûr qu'il ait apprecié le fait que Cuban ait cafté. En tout cas, c'est visiblement sans grandes conséquences puisqu'il converti encore plus de 82% de ses tentatives sur la ligne réparatrice cette saison.