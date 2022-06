Anthony Edwards ne bossait pas assez dur pour être pris par les Warriors

Anthony Edwards pourrait afficher de la rancoeur et un sentiment de revanche envers Steve Kerr et les Golden State Warriors. Après tout, d'autres ont pris la mouche pour moins que ça. De passage dans l'émission Hustle, avec Kenny Smith, le joueur de Minnesota est revenu sur un épisode datant d'avant sa Draft et qui l'a marqué, puis l'a fait changer d'approche.

A quelques jours de la Draft 2020, les Warriors l'ont ainsi fait passer un workout, afin de le tester dans l'hypothèse où les Wolves sélectionneraient un autre joueur que lui avec le 1st pick. Il n'en a rien été, mais il est intéressant de voir que cette séance n'a pas été anodine.

"Steve Kerr et Bob Myers étaient là. A un moment, ils m'ont demandé de faire un drill que Stephen Curry avait l'habitude de faire, avec de la course et du shoot. Je ne pouvais pas le faire. J'étais trop fatigué. C'était trop pour moi.

Je ne leur ai pas dit ça évidemment, mais je courais en mode footing. Après le workout, Steve Kerr est venu me voir et m'a dit : 'Tu ne peux pas aller plus vite que ça ? Tu dois le refaire'. Donc je l'ai refait et il m'a redemandé la même chose. J'ai sprinté comme un fou, mais je ratais des trucs, ce n'était pas bon.

On a mangé ensemble ensuite et il m'a dit : 'Ecoute mon gars, si tu veux que l'on te drafte avec le pick n°2, il va falloir que tu travailles plus dur que ça'. Je pense que c'est là que le changement s'est fait pour moi. J'ai appelé mon préparateur et lu ai dit qu'il fallait que l'on fasse les choses différemment. Depuis ce jour, j'ai l'impression d'avoir franchi un cap".