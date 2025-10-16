Anthony Edwards-Timothée Chalamet, une amitié naissante

Timothée Chalamet qui se fait remettre le "White Boy Award" de l'année par Anthony Edwards et qui devient pote avec, on ne l'avait pas forcément sur notre bingo. L'acteur américano-français était en duplex pour recevoir sa récompense dans les "Believe That Awards" sur la chaîne Youtube du joueur des Minnesota Timberwolves.

Chalamet, qui tourne actuellement un film sur le ping pong - une discipline dont on avait pu voir lors des JO 2024 qu'elle Anthony Edwards - a expliqué qu'il était inspiré par les athlètes comme "Antman", puisque lui aussi voulait devenir le meilleur dans son domaine.

L'interaction est amusante et les deux hommes se sont promis de tourner un jour ensemble, mais aussi et surtout de se faire des parties de Call of Duty. On n'est pas à une surprise près de la part de Timothée Chalamet, à qui il arrive de se pointer spontanément au Stade Geoffroy-Guichard pour assister à des matches de l'AS Saint-Etienne, l'équipe de football dont il est fan depuis l'enfance.

Anthony Edwards sera à nouveau très attendu cette saison avec Minnesota. Deux fois de suite finaliste de conférence, la franchise des Twin Cities espère pouvoir passer enfin le cap, notamment derrière sa jeune star. La saison dernière, Edwards tournait à 27.6 points de moyenne, à presque 40% à 3 points. Il était aussi le joueur NBA à avoir marqué le plus de paniers extérieurs (320). Sa belle saison lui a valu une place dans la All-NBA Second Team, ainsi qu'une troisième sélection consécutive pour le All-Star Game.

