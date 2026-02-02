Anthony Edwards trolle Wembanyama, Doncic, Giannis and co dans sa nouvelle pub

Anthony Edwards n’a pas attendu les playoffs pour allumer la concurrence. Dans la nouvelle publicité Adidas dédiée à sa dernière paire signature, l’arrière des Minnesota Timberwolves s’amuse à distribuer des piques à peu près à tout ce que la NBA compte de superstars, de Victor Wembanyama à Luka Doncic, en passant par Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Le tout avec un ton volontairement absurde, assumé, et un sens du troll parfaitement maîtrisé.

La scène repose sur une idée simple : Anthony Edwards se présente comme son propre rival, seul contre tous. « T’as déjà le meilleur score. Qui t’essaies de battre ? », lance son acolyte. Et Antman de répondre, sourire en coin : « Moi-même. Franchement. Je suis mon seul adversaire. » Peu importe l’adversaire ou le décor, Edwards s’installe dans le rôle du "top dog". « Peu importe qui est sur le parquet. Je suis le patron. »

Mais ce que les fans retiendront de cette pub au style très années 1980, ce sont évidemment les petits trolls envoyés aux stars de la NBA présentées sous forme d'avatars façon jeu vidéo, avec des statistiques volontairement exagérées… ou franchement moqueuses.

Victor Wembanyama, en mode alien, hérite d’un « potentiel = 99, swag = zéro, pointure = 27 ». Giannis Antetokounmpo est résumé par une « force 99 », mais aussi un « temps aux lancers francs : 30 secondes », accompagné d’un « rumeurs de trade : toujours ». Nikola Jokic, lui, coche la case « MVP = trop nombreux », avant de se voir attribuer une « motivation = zéro » et des « compétences équestres 98 », référence assumée à sa passion bien connue pour les chevaux.

Même Shai Gilgeous-Alexander n’est pas épargné, présenté avec un arbitre collé à lui, un tir mi-distance noté à 103 et un « accessoire préféré : le sifflet ». Le ton est léger, volontairement excessif, et jamais vraiment méchant. La vidéo se termine avec l'apparition d'un dernier perso qui pourrait bien être Luka Doncic. On le voit poussif, essoufflé, tentant de défendre en levant lourdement un bras...

L’objectif n’est pas de régler des comptes, mais bien de rappeler qu’Anthony Edwards s’est installé, au moins dans l’imaginaire collectif, dans le club très fermé des joueurs qui peuvent se permettre de rire de tout le monde.

Avec cette campagne, Adidas mise clairement sur la personnalité d’Edwards : sûr de lui, provocateur juste ce qu’il faut, et parfaitement conscient de son statut grandissant dans la ligue. Une pub qui assume le second degré et qui, en quelques secondes, réussit à faire parler d’elle bien au-delà des parquets.