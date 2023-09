Anthony Edwards un peu trop à l’aise avec son boss…

La spontanéité et la candeur d'Anthony Edwards sont fréquemment rafraichissantes, même si l'arrière des Wolves verse parfois un peu dans l'arrogance, comme en Coupe du monde après le premier tour... Cette personnalité désarmante, Alex Rodriguez, légende de MLB et co-propriétaire des Minnesota Timberwolves, l'a expérimentée peu de temps après son arrivée aux commandes.

L'ex-compagnon de Jennifer Lopez (leur divorce et ses raisons ont été très médiatisées aux Etats-Unis) a un jour reçu un coup de fil pour le moins culotté de la part d'Edwards, comme l'a raconté Craig Kilborn dans le Dane Moore Podcast :

"Ce que les gens savent, c'est qu'au début Anthony Edwards ne savait pas qui était A-Rod, etc... Mais ils ont créé une relation d'amitié. On m'a dit cette semaine que Ant était à l'aise avec A-Rod désormais et il l'appelle au téléphone. Une fois il lui a dit : 'Je dois te demander quelque chose. Comment tu as fait pour tout faire foirer avec J-Lo ?'"

On ne connaît pas la réponse d'Alex Rodriguez, mais cette interaction est à ajouter au palmarès du jeune All-Star, dont l'importance au sein de la franchise est de plus en plus grande.

