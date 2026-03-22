Kevin Durant a encore grimpé d’un étage dans la légende. Avec ses 27 points contre Miami cette nuit, l’ailier des Rockets est monté à 32 294 points en saison régulière et a dépassé Michael Jordan (32 292) pour s’installer seul à la 5e place des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA. Juste après le match, KD a lâché un sobre et ambitieux « Plus que quatre ». Le message est simple : maintenant qu’il a effacé Jordan, il regarde encore plus haut.

Mais à quel point cette ambition est-elle réaliste ? Aujourd’hui, les quatre joueurs encore devant lui sont Kobe Bryant (33 643 points), Karl Malone (36 928), Kareem Abdul-Jabbar (38 387) et LeBron James (43 241). Durant continue d’avancer à un vrai rythme de superstar, avec 25,7 points de moyenne cette saison à Houston.

La cible la plus claire, c’est évidemment Kobe Bryant. Il manque 1 349 points à Durant pour le dépasser, donc environ 53 matches. Comme Houston n’a plus que 12 matches de saison régulière à jouer après la victoire contre Miami, KD ne peut mathématiquement pas aller chercher Kobe cette saison. En revanche, s’il garde cette moyenne et reste en bonne santé, il pourrait y parvenir autour de son 41e match de la saison 2026-27, donc vers janvier ou février 2027. Celle-là, franchement, est très jouable.

Au-delà de Kobe, ce ne sera pas simple

Ensuite, on entre dans une autre catégorie avec Karl Malone. L’écart est de 4 634 points, ce qui correspond à un peu plus de 180 matches, donc 181 matches en projection raisonnable. Traduit en calendrier, cela veut dire : les 12 derniers matches de cette saison, une saison 2026-27 complète, une saison 2027-28 complète… puis encore environ 5 matches au début de la saison 2028-29. Donc oui, Malone reste atteignable, mais seulement si Durant empile encore trois saisons de gros volume et de vraie continuité physique.

Pour Kareem Abdul-Jabbar, la montagne est plus haute. Durant accuse 6 093 points de retard, soit 238 matches à sa moyenne actuelle. En clair, même en gardant ce niveau, il faudrait terminer cette saison puis jouer deux saisons pleines et encore environ 62 matches de la suivante. On parle donc d’une fenêtre située vers la fin de l’automne ou le début de l’hiver 2028, si tout se passe parfaitement. Là, on n’est plus dans l’objectif réaliste : on est dans la projection de très longue durée.

Kevin Durant règle ses comptes avec des « vautours » et des « cafards » !

Et puis il y a LeBron James, qui transforme presque tout calcul en exercice de science-fiction. L’écart actuel entre les deux hommes est de 10 947 points, soit 426 matches au rythme de Durant. Cela renvoie à plus de cinq saisons pleines à partir d’aujourd’hui, et donc à un horizon qui déborde même sur une saison 2031-32. Surtout, cette projection est en réalité encore trop optimiste pour Durant, parce que LeBron est toujours actif et continue lui aussi d’ajouter des points à son total. Autrement dit : rattraper LeBron ne relève pas du probable, mais presque du miracle statistique.

Au fond, la hiérarchie des scénarios est assez simple. Kobe, oui, sauf gros pépin. Malone, possible, mais il faudra durer. Kareem, très compliqué, parce qu’il faudra durer très longtemps sans gros trou d’air.