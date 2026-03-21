Kevin Durant règle ses comptes avec des « vautours » et des « cafards » !

Agacé par les récents débats autour des Houston Rockets, l'ailier Kevin Durant a pris le temps de lâcher ses vérités.

"Comment était le langage corporel ce soir ? C'était bien ? Comment était l'ambiance ? L’ambiance était bonne ?" Dès son arrivée en conférence de presse, Kevin Durant a immédiatement annoncé la couleur.

Sans même attendre la question d'un journaliste, l'ailier des Houston Rockets a envoyé un premier message. Au cours des derniers jours, le manque de cohésion de la franchise texane, notamment autour de KD, a beaucoup fait parler.

Les deux défaites consécutives face aux Los Angeles Lakers ont alimenté les débats. Après la victoire contre les Atlanta Hawks (117-95), Durant a décidé de régler ses comptes.

"Quand on perd, on devient des cibles faciles. En tout cas, moi, je suis une cible facile. Partout où je suis passé, j’ai l’impression que quand on perd un match, c’est toujours : ‘Regardez le langage corporel de KD. Regardez-le, il ne sourit pas quand on perd.’

Mais quand on gagne et qu’on célèbre ensemble, qu’on sourit et qu’on s’amuse, personne n’en parle jamais. C'est comme ça que ça marche. Les gens adorent regarder notre équipe pour la critiquer. Ils cherchaient donc ce genre de choses. Perdre deux matches d'affilée attire les vautours.

Pour éviter ça, il faut qu’on gagne des matches et qu’on joue ensemble, ça fera taire les critiques. Mais je les vois ressortir des sous-sols, des placards, des greniers. Ils sortent des fissures et des recoins. Ces gens-là, ce sont comme des cafards", a pesté Kevin Durant.

Clairement agacée, l'ex-star des Golden State Warriors a répondu sur le parquet puis devant les médias. Suffisant pour mettre un terme à l'agitation autour des Rockets ?

Kevin Durant assume : « Je suis l’attaque »