Kevin Durant assume : « Je suis l’attaque »

La défaite des Houston Rockets face aux Los Angeles Lakers a laissé un goût amer à Kevin Durant, qui n’a pas cherché à se cacher après la rencontre. Malgré un bon début de match, l’ailier a reconnu que son équipe avait complètement perdu le fil offensivement, notamment dans le dernier quart-temps.

Face à la pression défensive des Lakers, Houston a totalement déraillé dans les dernières minutes. Les Rockets n’ont inscrit que 12 points dans le quatrième quart-temps, avec une fin de match catastrophique où ils n’ont marqué que 2 points sur plus de six minutes.

Durant, lui, a été particulièrement en difficulté après la pause. Très en vue en première mi-temps (16 pts), il a ensuite perdu en efficacité, accumulant les pertes de balle (7 au total) et peinant à trouver des solutions face aux ajustements défensifs de Los Angeles (seulement 2 points à 1/5 en deuxième mi-temps). Après la rencontre, la superstar a assumé ses responsabilités sans détour :

« J’ai l’impression que j’ai perdu le match pour nous ce soir. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, on pourrait sûrement marquer plus de paniers à trois points, mais c'est de ma faute. Je veux dire, pour être honnête, c'est moi qui m'occupe de l'attaque, et l'équipe adverse va mettre toutes ses forces en œuvre pour m'empêcher de trouver mes marques. »

Une déclaration forte qui résume parfaitement la frustration du leader des Rockets, conscient de ne pas avoir su guider son équipe dans les moments clés.

Le problème, pour Houston, ne s’est pas limité à Durant. L’attaque a globalement stagné, avec trop de pertes de balle (24) et un manque de fluidité face à une défense des Lakers très agressive, notamment sur les porteurs de balle. Les Angelinos ont ainsi forcé de nombreuses erreurs et contrôlé le tempo dans le money time.

« En première mi-temps, j’étais à l’aise en un contre un, à l’aise pour sortir des écrans, des pick-and-rolls, et ils ont décidé de ne plus me laisser m’installer », expliquait KD. « J’ai donc dû faire preuve de plus d’intelligence et mieux gérer le ballon. J'ai dû shooter malgré les prises à deux, mais aussi créer de l'espace, être prêt à réceptionner et à tirer, être prêt à faire un écran, me placer sous le panier, et simplement être là pour mes coéquipiers afin de leur offrir de l'espace. Je n'avais pas besoin d'avoir autant le ballon en main ce soir. »

Malgré tout, le contraste entre les deux mi-temps reste frappant. Houston avait les cartes en main après une première période solide, mais n’a jamais réussi à répondre à l’intensité défensive adverse au retour des vestiaires. Pire, Kevin Durant met en lumière le fait qu'il porte trop de responsabilités sur l'attaque :

« J'ai juste l'impression que ça nous empêche d'avancer », a déclaré Durant. « Quand je franchis la ligne médiane et qu'ils attendent que je pénètre, je sais qu'ils vont venir me doubler, alors j'attends une fraction de seconde. Je trouve juste que tout ce processus est trop lent. Et je pense que tout repose sur moi, parce que quand l'équipe me voit, j'ai l'impression d'être seul contre cinq, pour être honnête. Tu vois ce que je veux dire ? »

Cette défaite met en lumière les limites actuelles des Rockets dans la gestion des fins de match face aux grosses équipes. Et si Durant a choisi d’endosser la responsabilité, le constat est plus global : face à une défense structurée comme celle des Lakers, Houston a tout simplement perdu ses repères et son équilibre naturel.

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