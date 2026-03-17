LeBron James dépasse Michael Jordan… sur une stat défensive

LeBron James a désormais plus d'interceptions cumulées en saison régulière et en playoffs qu'un certain Michael Jordan, spécialiste en la matière.

Avec deux interceptions face aux Rockets cette nuit, LeBron James a atteint un total de 2 892 steals cumulés entre saison régulière et playoffs, dépassant ainsi les 2 890 de Michael Jordan. Une ligne de plus dans un CV déjà interminable pour le “King”.

Cet accomplissement restera sans doute anecdotique au regard de l’ensemble de son œuvre, mais il ne manquera pas d’alimenter, ou au moins de faire sourire, les partisans de LeBron dans l’éternel débat du GOAT face à Jordan.

Il convient toutefois de rappeler le contexte : LeBron James a eu besoin de plus de 20 saisons NBA pour atteindre ce total, là où Jordan a bouclé sa carrière en 15 saisons (dont deux passages écourtés avec les Wizards). Une différence de longévité qui éclaire aussi la comparaison.

Une saison de plus pour LeBron James ?

Sur le terrain, le vétéran des Los Angeles Lakers continue d’impressionner. Lors de la victoire face aux Houston Rockets (100-92), il a compilé 18 points, 5 rebonds et 5 passes, tout en ajoutant ces deux interceptions historiques. Surtout, il a encore offert quelques actions spectaculaires, rappelant que malgré ses 41 ans, le “Chosen One” reste un joueur d’impact.

À ce stade de sa carrière, chaque performance de LeBron James ressemble autant à un exploit sportif qu’à une anomalie temporelle. Et chaque record supplémentaire ne fait que renforcer un peu plus sa légende.

Pour rappel, Shams Charania d'ESPN indiquait que LeBron devrait poursuivre sa carrière encore au moins une saison à la fin de son contrat avec les Lakers cet été.