Une saison de plus pour LeBron James ?

Shams Charania vient d’annoncer deux petites infos importantes cette après-midi. La première concerne l’expansion à venir du championnat avec le vote des propriétaires pour intégrer à l’avenir deux nouvelles franchises, probablement à Seattle et Las Vegas. La deuxième nouvelle implique LeBron James et son avenir en NBA. Selon l’insider en chef d’ESPN, le King « n’a pas encore pris de décision et ne sait pas s’il va encore jouer. » Rien de neuf du coup ? Pas tout à fait. Ce que le journaliste ajoute, et c’est ça qui est intéressant, c’est que « le reste de la ligue s’attend à ce James fasse une saison de plus » tout en précisant « l’issue de cette saison avec les Lakers pourrait avoir une influence importante sur le choix de LeBron. »

Alors qu’est-ce que ça veut dire réellement ? Tout est matière à interprétation. On peut imaginer que LeBron James tirerait sa révérence en patron si jamais les Los Angeles Lakers venaient (miraculeusement) à remporter une bague en juin prochain. Mais ça semble hautement improbable. Si tout se passe mal, à l’inverse donc, peut-on l’imaginer faire un dernier run ailleurs, par exemple aux Cleveland Cavaliers pour boucler la boucle ?

L’équipe californienne a donné l’impression de mieux jouer sans lui mais elle vient aussi de décrocher deux belles victoires avec un James utilisé en tant que troisième option derrière Luka Doncic et Austin Reaves. Les Lakers sont d’ailleurs sur le podium de la Conférence Ouest alors qu’il reste une dizaine de matches à disputer.