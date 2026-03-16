On se rapproche de plus en plus de l'officialisation d'une expansion en NBA. Shams Charania d'ESPN annonce ce lundi que la NBA va tenir un premier vote interne les 24 et 25 mars, afin de lancer formellement le processus d’expansion de la ligue. L’objectif serait d’explorer l’arrivée de deux nouvelles franchises à Las Vegas et Seattle, avec une entrée en NBA visée pour la saison 2028-2029.

Ce vote ne validera pas encore l’expansion elle-même : il permettra surtout d’autoriser la NBA à ouvrir un processus d’appel d’offres pour les nouvelles équipes. Une seconde validation des propriétaires serait nécessaire plus tard pour officialiser l’arrivée des franchises et faire passer la ligue de 30 à 32 équipes. Pour être adoptée, la décision devra obtenir au moins 23 votes favorables parmi les 30 propriétaires.

Les deux villes ciblées ne sont pas une surprise. Elles sont depuis plusieurs années les marchés favoris pour une expansion NBA. Seattle espère récupérer une équipe depuis le départ des SuperSonics vers Oklahoma City en 2008. Las Vegas est devenue un hub sportif majeur ces dernières années avec les Raiders en NFL, les Aces en WNBA, mais aussi l'organisation de la finale de la NBA Cup, en plus d'être un pole majeur de divertissement aux Etats-Unis.

Selon les projections d’experts du secteur évoquées par Shams Charania, les deux marchés pourraient permettre aux franchises qui y seront hébergées de faire partie du top 8 des franchises générant le plus de revenus dans la ligue.

Les premières estimations évoquent des offres entre 7 et 10 milliards de dollars par franchise pour mener à bien le projet. Un tel montant représenterait une manne énorme pour les propriétaires actuels, puisque les frais d’expansion seraient répartis entre les 30 équipes existantes.

La NBA prête à s’agrandir : Seattle et Las Vegas en passe d’accueillir une franchise