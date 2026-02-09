Cette fois, il ne s’agit plus d’une simple rumeur ou d’un fantasme de fans. Selon le journaliste américain Brad Townsend, le board des gouverneurs de la NBA, c’est-à-dire les propriétaires des franchises, devrait voter dès cet été en faveur d’une expansion de la ligue à 32 équipes, avec Seattle et Las Vegas comme villes retenues. Une étape décisive, qui ouvrirait officiellement la porte au retour très attendu de la NBA dans le nord-ouest des États-Unis.

Seattle attend ce moment depuis 2008, année du déménagement des SuperSonics vers Oklahoma City, un traumatisme encore vif pour une ville historiquement liée à la NBA. Près de vingt ans plus tard, tous les voyants sont au vert : une fanbase toujours mobilisée, un marché solide, et surtout la Climate Pledge Arena, salle ultramoderne rénovée pour accueillir à nouveau une franchise NBA et déjà domicile du Seattle Storm, l’une des franchises majeures de la WNBA.

L’autre franchise devrait logiquement être attribuée à Las Vegas, candidate quasi permanente depuis plusieurs années. La ville est devenue un hub incontournable du basket américain, accueillant la Summer League, la NBA Cup, et surtout les Las Vegas Aces, équipe la plus dominante de la WNBA ces dernières saisons. Vegas dispose également d’infrastructures hors normes, avec notamment la Sphere, où on imagine que pourraient se jouer les matches, symbole de l’ambition démesurée de la ville.

Si le vote attendu cet été venait confirmer cette expansion, la création effective des franchises prendrait encore du temps. Deux à trois ans sont généralement nécessaires avant de lancer la machine et de procéder à une Draft d’expansion. Mais l’essentiel serait acquis. La NBA officialiserait son retour à Seattle et son arrivée à Las Vegas. Un projet qui séduit déjà des investisseurs de premier plan, LeBron James ayant lui-même évoqué son envie de s’impliquer dans une franchise à Vegas.

Cette fois, le mouvement est lancé et semble irréversible.