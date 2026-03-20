Des Rockets regretteraient déjà le trade Kevin Durant

Selon plusieurs sources, certains membres des Rockets regretteraient déjà le trade pour Kevin Durant, évoquant une perte de cohésion dans l’équipe.

L’ambiance ne serait pas au beau fixe du côté des Houston Rockets. Malgré une saison globalement solide, des tensions internes commenceraient à émerger… avec Kevin Durant au cœur des discussions.

Selon Ahn Fire Digital, certains membres de la franchise regretteraient déjà le trade réalisé l’été dernier pour récupérer la superstar.

Pour faire venir Durant en provenance des Phoenix Suns, Houston avait lâché un package conséquent : Dillon Brooks, Jalen Green, un choix de Draft (Khaman Maluach) et plusieurs seconds tours.

En interne, certains regretteraient l’alchimie, la culture et la cohésion du groupe de la saison passée. Depuis le All-Star break, l’atmosphère serait même décrite comme “tendue” et “étrange” autour de l’équipe.

Ces tensions auraient été accentuées par certaines polémiques autour de Kevin Durant, notamment liées à des messages attribués à des comptes anonymes qui pourraient appartenir à la star.

Même si rien n’a été officiellement confirmé, cela aurait contribué à détériorer le climat au sein du vestiaire.

Sur le terrain, pourtant, Durant répond présent avec 25,7 points de moyenne à 51 % au tir en 65 matches.

Mais collectivement, les Rockets alternent le bon et le moins bon. Actuellement 5es de la conférence Ouest (41-27), ils restent sur deux défaites à domicile face aux Los Angeles Lakers.

Rien n’indique que Houston envisage un revirement immédiat. Mais ces premiers doutes internes montrent que le pari Kevin Durant ne fait pas l’unanimité. Et dans une conférence Ouest ultra compétitive, la moindre fissure peut rapidement devenir un vrai problème.