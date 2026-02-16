Kevin Durant a-t-il utilisé un compte caché pour débiner sur ses coéquipiers, actuels et passés ? Des enquêteurs du web en sont persuadés.

Kevin Durant et les réseaux sociaux, c'est décidément une histoire particulière. Un début de bad buzz numérique est en train d'encercler KD, qui pensait sans doute être tranquille durant le weekend du All-Star Game. Plusieurs captures d’écran, partagées part des utilisateurs de X et Reddit prétendent révéler un nouveau burner account (un compte alternatif sous fausse identité) appartenant au joueur des Houston Rockets.

Sur ces messages, l’utilisateur, soupçonné d'être Durant mais dont l’identité n’a évidemment pas été confirmée, tient des propos pour le moins tranchants à l’encontre de certains coéquipiers, actuels et anciens, du MVP 2014.

Concernant Jabari Smith Jr, un message attribué au compte en question affirme : « Je ne peux pas faire confiance à Jabari pour mettre un putain de tir ou pour faire un stop défensif. [...] En vrai, il est attardé. »

Au sujet d’Alperen Şengün et plus largement de la situation à Houston : « Je vais perdre des ballons avec cette équipe de merde, je m'en fous. Ton franchise player ne sait ni tirer, ni défendre. C’est un problème bien plus grave que mes balles perdues. »

Booker et Vogal comparé à des dictateurs

Sur Phoenix, celui qui pourrait être Kevin Durant lâche aussi quelques tacles assez cinglants dans une discussion. "Devin Booker et Frank Vogel. Deux dictateurs. Staline et Hitler. Mussolini et Kim Jong-un ».

Dans un autre message, il est écrit : « Les Suns, c’est mon équipe quand on perd et l’équipe de Book quand on gagne. »

Une capture évoque également Ben Simmons, qui pour le coup s'en sort bien : « Je te jure, Ben Simmons me manque. Au moins, lui, il me donnait la balle. »

Si l’authenticité n’est pas prouvée, plusieurs éléments alimentent la spéculation. D’abord, Kevin Durant a déjà admis par le passé avoir utilisé des burner accounts pour répondre anonymement à des fans. Dès qu’un compte anonyme semble défendre KD ou attaquer ses détracteurs avec une connaissance interne des dynamiques d’équipe, les soupçons surgissent immédiatement.

Ensuite, certains internautes affirment que le compte suspect utiliserait des expressions, un ton et des tournures similaires à celles que Durant emploie régulièrement sur ses comptes officiels. D’autres pointent des détails supposément “internes” dans les messages, qui laisseraient penser à quelqu’un proche du vestiaire.

Enfin, le timing intrigue : les critiques évoquent des problématiques très actuelles à Houston et font écho à des tensions déjà évoquées lors de son passage à Phoenix, ce qui nourrit les théories.

À ce stade, rien ne prouve que ces messages proviennent réellement de Kevin Durant. Aucune confirmation officielle n’a été apportée et l’authenticité des captures reste sujette à caution. Le principal intéressé n’a pas encore réagi publiquement.