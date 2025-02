Joel Embiid, un futur « boulet » pour les 76ers ? 👀

Les Philadelphia Sixers ont toujours du mal à trouver le bon rythme sur cette saison 2024-2025. Pénalisée par les absences répétées de Joel Embiid et de Paul George, la franchise occupe la 11ème place de la Conférence Est. Il reste du temps pour cette équipe afin d'accrocher le Play-in, mais les perspectives pour l'avenir me semblent limitées.

En misant sur Embiid-George, les 76ers ont pris un énorme risque. Ils ont donné de gros contrats à des joueurs de 30 et 34 ans avec des problèmes physiques récurrents. Et ce projet, pourtant intéressant sur le papier sur le plan sportif au début de cet exercice, démontre déjà ses limites. Sur le long terme, on peut se poser des questions.

Avant cette saison, il faut rappeler que le Camerounais a prolongé pour 193 millions de dollars sur 3 ans. Il se trouve donc engagé jusqu'en 2028 (potentiellement 2029 avec une player option) pour plus de 300 millions de dollars. Un contrat XXL qui pourrait plomber les 76ers sur les années à venir.

Car sans surprise, avec ses problèmes physiques, Embiid est perçu comme impossible à trader selon ESPN. A ce prix, il n'existe aucun intérêt sur le marché. Même les New York Knicks, longtemps évoqués pour le récupérer, ont tourné la page l'été dernier en misant notamment sur Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns.

Pour le moment, les 76ers donnent le sentiment de toujours croire à ce projet. Et en même temps, après les investissements réalisés l'été dernier, ils peuvent difficilement tenir un autre discours. Mais la situation commence à devenir inquiétante. Avant d'envisager une implosion, ils vont forcément insister. Car ils auraient beaucoup trop à perdre en l'état.

Mais petit à petit, cette prolongation, au prix fort, d'un Joel Embiid déjà limité par son genou pourrait devenir un véritable boulet à trainer à Philadelphie.