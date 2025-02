Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Sixers : 106-103

Knicks @ Pacers : 128-115

Pistons @ Bulls : 132-92

Grizzlies @ Suns : 119-112

- Joel Embiid (27 pts, 12 rbds à 8/19) a eu la balle de l'égalisation (ou de la gagne s'il avait tiré à 3 points) contre les Raptors à quelques secondes de la fin du match, mais le pivot des Sixers s'est emmêlé les pinceaux sur son drive (voir plus bas). A domicile, Philadelphie a subi une troisième défaite consécutive et se trouve maintenant 13 matches en-dessous d'un bilan à l'équilibre, malgré la présence du trio Embiid-George-Maxey.

Scottie Barnes (33 pts, 10 rbds) et Immanuel Quickley (23 pts) ont été très bons, dans la foulée de la prolongation de Brandon Ingram, pas encore prêt à faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Guerschon Yabusele a joué 22 minutes pour 8 points et 6 rebonds à 2/9.

EMBIID WITH A CRUCIAL TURNOVER 😭 Raptors steal the W in Philly 👀 pic.twitter.com/rZvbu8E8Ys — Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2025

- Malgré la défaite des Suns à domicile contre Memphis, Kevin Durant est devenu le 8e joueur dans l'histoire de la NBA à atteindre les 30 000 points en carrière. Les 34 points de KD n'ont pas suffi et Phoenix, malgré des efforts pour recoller en fin de match, a dû laisser Ja Morant (26 pts) et les siens repartir avec la victoire. Les Grizzlies avaient besoin de cette victoire pour calmer le retour des Nuggets, inarrêtables en ce moment, au classement.

- 71 à 29. C'était le score à la pause en faveur des Pistons sur le parquet de leurs voisins et rivaux des Bulls. Logique que le United Center ait conspué son équipe... Les choses ne se sont pas vraiment arrangées pour autant derrière, puisque Chicago a pris une avoinée à la maison (+40). Detroit n'a pas eu besoin de forcer et les cadres ont même pu se reposer. Malik Beasley (24 pts) est le meilleur marqueur de la rencontre et aucun joueur des Bulls n'a marqué plus de 12 points.

Entre Chicago et Philadelphie, c'est la soupe à la grimace chez les anciens cadors de l'Est en ce moment et les deux ont l'air de devoir se disputer la 10e et dernière place qualificative pour le play-in dans les prochaines semaines...

- Les Knicks avaient perdu leurs trois matches à Indianapolis lors des derniers playoffs NBA. Psychologiquement, leur succès sur le parquet des Pacers cette nuit va leur faire du bien. Personne n'a pu stopper Karl-Anthony Towns à Indiana et le pivot des Knicks a compilé 40 points, 12 rebonds et 5 passes, aidé par Josh Hart (30 pts) dans un soir où Jalen Brunson a dû gérer des problèmes de fautes. Sans Myles Turner en face, la tâche était compliquée pour les hommes de Rick Carlisle.