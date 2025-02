Luka Doncic, « le Magic Johnson de cette génération »

Tyson Chandler a pratiqué Luka Doncic pendant quatre ans, en tant que responsable du développement des joueurs chez les Dallas Mavericks. L'ancien DPoY et multiple All-Star a donc un avis plutôt éclairé sur ce qui caractérise le Slovène, nouveau joueur des Los Angeles Lakers. Lors de son passage dans le podcast All the Smoke, chez Matt Barnes et Stephen Jackson, Chandler a fait une comparaison intéressante entre Luka Doncic et l'une des icônes de sa nouvelle franchise.

"Luka est, selon moi, le Magic Johnson de cette génération. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas tant que leurs jeux sont similaires, mais qu'ils contrôlent le jeu et qu'ils jouent avec créativité. Personne n'avait jamais vu quelqu'un comme Magic. Et pour moi, on avait jamais vu de Luka.

Jokic et lui ont craqué le code de la ligue. Ce sont des joueurs lents et pas athlétiques, qui se déplacent à une vitesse différente. Les autres sont athlétiques et rapides. Eux, ils ralentissent. A l'entraînement, Luka fait des choses que je n'ai jamais vues et complètement folles. Et ce mec fait tout ça en riant et en souriant. Comme Magic le faisait."

Luka Doncic signerait probablement directement si on pouvait lui garantir autant de succès à Los Angeles que Magic en a eu à l'époque. L'ancien meneur des Lakers a remporté cinq titres de champion NBA, avec trois titres de MVP des Finales, 9 présences dans le meilleur cinq de la saison et 12 sélections pour le All-Star Game.

Luka Doncic aux Lakers expliqué en termes de basket amateur