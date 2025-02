Brandon Ingram, l’étonnante (et chère) prolongation à Toronto

Les Toronto Raptors ont l'air de voir en Brandon Ingram ce que personne ou presque ne voyait plus chez lui. D'après Shams Charania d'ESPN, Ingram, qui a été tradé juste avant la deadline par les Pelicans, va signer une extension pour 3 ans et 120 millions de dollars (40 millions la saison) avec la franchise canadienne.

On ne s'y attendait pas forcément, mais c'est une preuve de confiance de la part de Toronto, qui a l'air de penser que Brandon Ingram peut revenir à son meilleur niveau - ce qui n'est plus le cas depuis son Mondial raté - et former un tandem de qualité avec Scottie Barnes, le franchise player désigné de cette équipe. Ingram, 27 ans, n'a joué que 18 matches cette saison à cause d'une blessure à la cheville et n'a pas refoulé les parquet depuis début décembre. Avant ça, il n'avait pas particulièrement aidé New Orleans à éviter un démarrage dramatique dans la Conférence Ouest.

Un retour à son "vrai" niveau ?

Néanmoins, lors de ses meilleures saisons avec les Pelicans, l'ancien de Duke était un All-Star indiscutable avec une capacité à scorer de manière variée et constante. A noter tout de même que Brandon Ingram n'a joué plus de 64 matches qu'à une seule reprise durant sa carrière en NBA : lors de saison rookie en 2016-2017 avec les Los Angeles Lakers.

Le projet des Raptors est assez curieux et il s'agit pour le moment d'une équipe avec, pardonnez l'expression, l'arrière-train entre deux chaises. Pas assez mauvaise pour tanker à pleine puissance, mais pas assez forte non plus pour se mêler sérieusement à la discussion pour une qualification en playoffs, même via le play-in tournament. A l'heure de ces lignes, Toronto pointe à la 13e place de la Conférence Est, à 6 victoires de la 10e place qualificative pour le barrage.