Anthony Edwards tacle Dillon Brooks

C’était un peu tendu cette nuit entre Anthony Edwards et Dillon Brooks.

Après la victoire des Minnesota Timberwolves sur les Houston Rockets, Anthony Edwards a été interrogé sur leur confrontation musclée. Et s’il respecte l’aspect compétiteur intense de Dillon Brooks, il a visiblement -et logiquement - plus de mal avec ce qui fait du Rocket un joueur dirty :

« J’aime le côté compétiteur, mais tout le côté petits coups sales et vicelards… comme quand il me frappe au visage, et du coup je tombe et il me dit ‘tu vas chialer encore longtemps ?’

Je suis en mode ‘Bruh, tu m’as frappé sur mon putain de visage. Qu’est-ce que tu veux que je fasse ?’

Donc, tu sais, je n’aime tout simplement pas ce côté. Ne fais pas quelque chose pour ensuite agir comme si tu ne l’avais pas fait, tu vois ce que je veux dire ? Mais j’aime la compétitivité, on peut se battre toute la journée, chambrer toute la journée, mais quand tu fais ce genre de trucs, c’est plus seulement du basket à un certain point. »

Anthony Edwards talks about his matchup against Dillon Brooks 😳 pic.twitter.com/QjTGsASUKb — SneakerReporter (@SneakerReporter) February 7, 2025

On n’a pas les images du moment dont parle Anthony Edwards. Mais il y a eu plusieurs moments popcorns. Les anciens regretteront le manque de coups, mais c’est un autre débat. En tout cas, c’était plutôt tendu. Comme souvent avec Dillon Brooks.