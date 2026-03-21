Les résultats de la nuit en NBA, celle de Kevin Durant

Knicks @ Nets : 93-92

Warriors @ Pistons : 101-115

Hawks @ Rockets : 95-117

Celtics @ Grizzlies : 117-112

Trail Blazers @ Wolves : 108-104

Raptors @ Nuggets : 115-121

Kevin Durant et les Rockets stoppent la série des Hawks

- Fin de série pour les Hawks ! Après 11 victoires consécutives, Atlanta a chuté sur le parquet des Houston Rockets (95-117). Si Nickeil Alexander-Walker (21 points) a encore tenu son rang, la franchise de Géorgie a eu du mal à tenir le rythme offensif des Rockets. La faute notamment à un manque d'adresse (26% à trois points).

Pourtant, les Hawks ont longtemps été dans le coup. Grâce aux apports de CJ McCollum (17 points) et de Zaccharie Risacher (16 points, 6 rebonds). Mais avec un Jalen Johnson (14 points) un peu effacé, Atlanta a perdu le fil de la partie dans le troisième quart-temps.

Sous l'impulsion d'un gros coup d'accélération du duo Kevin Durant (25 points) - Jabari Smith (23 points), les Rockets se sont envolés sur cette période (39-22). Egalement porté par l'impact global d'Alperen Sengun (15 points, 10 passes décisives et 9 rebonds), Houston a ainsi renoué avec le succès après deux défaites consécutives face aux Los Angeles Lakers.

- A l'inverse, une série se poursuit pour New York : les Knicks ont enregistré la 14ème victoire consécutive face aux Brooklyn Nets (93-92). Il s'agit d'ailleurs de la plus longue série d'invincibilité dans l'histoire de cette rivalité !

Et pourtant, NY a joué avec le feu... Grâce à Ziaire Williams (17 points) et Josh Minott (22 points), les Nets ont réalisé une belle entame. Mais petit à petit, Karl-Anthony Towns (26 points, 15 rebonds) et Jalen Brunson (17 points, 8 passes décisives) ont permis aux Knicks de prendre le contrôle.

Avec 14 points d'avance dans le 4ème quart-temps, New York semblait se diriger vers un succès facile... avant d'encaisser un 17-0 ! Heureusement pour eux, le tandem Towns - Brunson a inscrit 8 points pour sauver leur équipe. Malgré un joli tir primé dans le money-time, Nolan Traoré (11 points à 3/11, 7 passes décisives) a été maladroit.

En sortie de banc, Mohamed Diawara (8 points, 7 rebonds, 5 passes décisives) a pesé pour les Knicks. Il faut aussi souligner un derby tendu : il y a eu des accrochages entre OG Anunoby et Nic Claxton, puis Williams et Mitchell Robinson.

FULL MOMENT: Mitchell Robinson stands over Traore and OG Anunoby shoves Nic Claxton pic.twitter.com/xdjH4WMItC — NBAbzy (@nbabzyy) March 21, 2026

Les Blazers font tomber les Wolves, les Pistons enchaînent

- Sans Anthony Edwards, les Minnesota Timberwolves ont été surpris par les Portland Trail Blazers (104-108). Face au rythme offensif impulsé par les Trail Blazers, les Wolves ont rapidement couru après le score. La faute notamment à Jerami Grant (26 points) et Deni Avdija (25 points).

A l'intérieur, Donovan Clingan (21 points, 12 rebonds) a également pesé. Et il a surtout livré un gros duel face à Rudy Gobert (18 points, 15 rebonds). Malgré 18 points de retard avant la pause, Minnesota a répondu avec deux belles séries, grâce notamment à Bones Hyland (17 points) et Ayo Dosunmu (17 points, 10 rebonds), pour recoller.

Cependant, dans le money-time, Grant a fait la différence en inscrivant deux paniers primés décisifs. Puis dans la foulée, Donte DiVincenzo a raté un lay-up pour égaliser, alors que Gobert n'a pas réussi, à deux reprises, sa claquette.

- Même sans Cade Cunningham, les Detroit Pistons ne perdent pas le rythme. Face à une équipe des Golden State Warriors (115-101) en grande difficulté, la formation de Motor City a obtenu une 3ème victoire consécutive.

Déjà privés de Stephen Curry, les Warriors ont rapidement perdu Kristaps Porzingis, touché au dos. Malgré les efforts de Brandin Podziemski (15 points), Golden State a été limité pour répondre au défi des Pistons.

Grâce aux apports de Jalen Duren (23 points) et de Daniss Jenkins (22 points), Detroit a pris les commandes. Et les Pistons ont finalement signé un succès maîtrisé.

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Les Nuggets s'imposent, Jayson Tatum maladroit dans la victoire

- Les Denver Nuggets ont assuré l'essentiel face aux Toronto Raptors (121-115). Sur cette partie, les deux équipes se sont rendues coups pour coups. Dans un match offensif, les Nuggets ont tout d'abord pris l'avantage grâce à Jamal Murray (31 points) et Nikola Jokic (22 points, 9 passes décisives et 8 rebonds).

Mais en face, les Canadiens ont eu du répondant. Jakob Poeltl (23 points, 11 rebonds) et Brandon Ingram (19 points) ont mené la charge. Cependant, dans le money-time, Denver a trouvé des ressources pour renverser la situation.

En sortie de banc, Tim Hardaway Jr (23 points) a eu un bel impact. Tout comme Aaron Gordon (16 points). Et finalement, avec notamment un panier décisif de Jokic, les Nuggets ont scellé un succès précieux en passant un 6-0.

- Enfin, les Boston Celtics l'ont emporté sur le parquet des Memphis Grizzlies (117-112). Si Jaylen Brown (30 points) a encore porté son équipe, les Celtics ont eu besoin de son impact pour se défaire de la franchise du Tennessee.

La faute notamment à un Jayson Tatum (13 points) particulièrement maladroit : 3/15 aux tirs dont 2/9 à trois points. Puis en face, les Grizzlies ont été accrocheurs. Ty Jerome (16 points) a confirmé sa bonne forme et Tyler Burton (23 points) s'est montré.

Cependant, avec les apports de Luka Garza (22 points) et Payton Pritchard (19 points) en sortie de banc, Boston a tout de même trouvé les solutions pour s'imposer. Plus incisifs dans le money-time, les Celtics ont validé une 4ème victoire consécutive.

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