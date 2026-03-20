Le Mook REVERSE #18 rend hommage aux Golden State Warriors

Après plusieurs mois de travail, nous sommes fiers de lancer aujourd’hui les préventes de notre tout nouvel opus consacré aux GOLDEN STATE WARRIORS !

Pourtant, on le reconnait, en ce mois de mars, le timing peut interroger. Stephen Curry est à l’arrêt, blessé. Les Warriors enchaînent les défaites. Et la franchise ne semble plus pouvoir espérer beaucoup mieux qu’une place en playoffs. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi un Mook Warriors maintenant ?

Parce que tout laisse à penser que nous assistons, peut-être, aux derniers instants d’une équipe qui a profondément marqué l’histoire du basket moderne. Parce que cette dynastie qui nous a fait rêver pendant plus de dix ans arrive sans doute à son crépuscule. Et que dans ce contexte, il nous semblait à la fois pertinent et nécessaire de prendre le temps de raconter, de comprendre et de célébrer ce que les Warriors ont été. Tant que Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr représentent encore ce maillot jaune et bleu.

C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons ce nouveau Mook REVERSE de 240 pages, entièrement consacré à l’une des franchises les plus fascinantes de l’histoire de la NBA.

Un Mook pour revenir aux racines, explorer les figures fondatrices, décrypter les choix qui ont tout changé, et tenter de comprendre comment Golden State est devenu bien plus qu’une équipe : un phénomène culturel, économique et presque philosophique.

Du Run TMC à Stephen Curry, de We Believe à Kevin Durant, plongez dans l’histoire, la culture et les coulisses de l’équipe qui a changé le basket moderne.

Au fil des pages, on plonge dans la Bay Area, entre San Francisco et Oakland, pour comprendre ce territoire unique qui a façonné l’ADN des Warriors, entre streetball, culture locale et héritage sportif. On remonte le fil de l’histoire, de Joe Fulks, première superstar de la franchise, à Rick Barry, génie aussi brillant que clivant.

On s’attarde sur les révolutions manquées ou incomplètes, comme celle du Run TMC, trop en avance sur son époque. On revisite la période We Believe, premier moment de communion totale avec les fans, portée par Baron Davis et une équipe aussi imprévisible que mythique.

On raconte aussi les trajectoires individuelles qui ont construit cette histoire : Chris Mullin, premier Warrior "moderne", Latrell Sprewell et l’épisode qui a tout fait basculer, ou encore Jason Kidd, enfant de la Baie.

Et bien sûr, on plonge au cœur de la dynastie. Stephen Curry, évidemment, et son impact monumental sur le jeu et sur l’image de la franchise. Klay Thompson, aussi discret qu’essentiel. Draymond Green, âme et moteur de cette équipe. Sans oublier Steve Kerr, gardien du temple… peut-être aujourd’hui prisonnier de son propre héritage.

On s’intéresse également aux coulisses : le rôle déterminant de Joe Lacob et de la culture tech dans la construction de cette dynastie, les enjeux économiques, les mutations d’une franchise passée d’un ancrage populaire à une machine globale. On revient aussi sur le rôle clé de Mark Jackson, le prophète qui avait vu juste… sans jamais réussir à construire son Église.

Et puis il y a les débats. Kevin Durant restera-t-il vraiment dans l’histoire des Warriors ? Peut-on marquer une franchise sans marquer durablement l’imaginaire collectif ?

Enfin, parce que l’histoire continue de s’écrire, on ouvre aussi des perspectives avec les Golden State Valkyries, symbole d’une nouvelle ère.

Ce Mook, c’est tout ça à la fois : un hommage, une enquête, une plongée dans l’âme d’une équipe qui a changé le basket.

Et peut-être, aussi, une manière de dire au revoir et merci.

Pourquoi le prendre en prévente ?