Francisco, Ntilikina, Brooks… L’ASVEL vers un mercato XXL ?

L'ASVEL veut passer au niveau supérieur et pour ce faire, le club a du beau monde dans le viseur.

Réengagée en Euroleague après avoir vécu une saison à oublier en finissant dernière de la compétition, l'ASVEL remet ses ambitions à la hausse et vise les sommets. Pour ça, le club rhodanien est prêt à investir de grosses sommes pour faire venir des cadors européens et internationaux français.

Ce changement à 360° du club commence par le coach. En effet, Tony Parker, président du club, devrait prendre place sur le banc de l'ASVEL. Il devrait aussi percevoir un salaire monstre à la hauteur de plus de 1,2 million d'euros. Ce serait tout simplement du jamais vu pour le championnat français.

Une superteam à venir

Mais le nouveau ASVEL voit plus loin : pour l'effectif de la saison prochaine, le club basé à Villeurbanne aurait plusieurs grands noms dans ses papiers. Cinq sont déjà ressortis.

À commencer par Sylvain Francisco. Le joueur du Zalgiris Kaunas (Lituanie) se serait vu proposer une offre supérieure à celle de son club actuel et d’autres écuries d’Euroleague intéressées par ses services. Le meneur de 28 ans fait toujours de la NBA sa priorité, mais en attendant, le club français fait tout pour tenter de ramener dans son équipe celui qui a été nommé dans le meilleur 5 de la saison en Euroleague. L'international français serait un véritable atout offensif au vu de sa capacité à se créer ses shoots, organiser le jeu et distribuer le ballon.

L'ASVEL a aussi dans son viseur trois autres membres de l'équipe de France.

Auteur d'une bonne saison avec un rôle important à Baskonia, Timothé Luwawu-Cabarrot pourrait retrouver l'équipe dans laquelle il a passé une saison en 2023. À 31 ans, l'ailier pourrait être une vraie clé en étant aussi important offensivement que défensivement.

De son côté, Frank Ntilikina a vécu une année compliquée en Grèce avec l'Olympiakos, liée à des blessures et une forte concurrence à son poste. Mais malgré ça, tout le monde sait de quoi est capable l'arrière de 27 ans. L'ASVEL serait un bon endroit pour rebondir. L’ancien joueur NBA pourrait apporter de par son expérience et sa défense de haut calibre.

Et puis il y a Mathis Dossou-Yovo, 3ᵉ à la course au MVP de la Betclic cette saison. Le pivot de Nanterre a réalisé une excellente saison qui l'a fait passer à un niveau supérieur. Malgré une blessure au pied qui est venue compromettre la fin de sa saison, le pivot de 25 ans coche toutes les cases du profil recherché par le club rhodanien : international français, expérience européenne, joueur physique et qui plus est jeune. En signant dans un ASVEL nouveau, Mathis pourrait passer dans une dimension bien supérieure.

Pour terminer ces rumeurs de transferts en folie par le club de TP, l'ASVEL serait à la poursuite d'Armoni Brooks. À 27 ans, l'arrière de l'Olimpia Milan, MVP du championnat, se serait vu offrir sur sa table un contrat à 4,6 millions d'euros pour un contrat de deux ans avec Villeurbanne. Shooteur longue distance, bon à la création, Brooks pourrait être un énorme coup pour le club rhodanien.

Les rumeurs de transferts sont loin d'être terminées du côté de l’ASVEL, où l’intersaison sera agitée.