John Collins et les Hawks, rupture imminente ?

Les Hawks devraient être l’une des équipes les plus actives sur le marché des transferts cet été. Aucun joueur en dehors de Trae Young n’est actuellement considéré comme intouchable à Atlanta. D’après Jake Fischer du Bleacher Report, John Collins est celui dont le trade est le plus probable dans le roster.

Après avoir participé aux finales de conférence en 2021, l’exercice 2021-22 a été une véritable déception pour les Hawks. Ils ont d'abord ponctué leur saison régulière en dents de scie par un bilan de 43-39. Ensuite, le groupe a dû se battre dans le play-in tournament pour accéder aux playoffs.

Au bout du compte, Atlanta a fini par se faire éliminer par le Heat, en cinq matches, dès le premier tour. Une chute considérable par rapport à l’année précédente. Pour retrouver les sommets de l’Est, le président des opérations basket, Travis Schlenk, se prépare à un été chargé.

John Collins, parmi les déceptions de la saison

John Collins, qui a signé un contrat de 125 millions de dollars sur cinq ans l’été dernier, pourrait faire les frais de cet échec. La franchise a déjà dû lui faire cette offre à contrecœur, après que l’intérieur ait refusé de prolonger pour 30 millions de moins en 2020. Le front office n’a apparemment pas mis beaucoup de temps à regretter son choix. Il n’attendra probablement pas 2026 pour faire partir Collins.

On ne peut pas vraiment dire que le joueur de 24 ans ait beaucoup progressé cette saison. Il n’a en effet disputé que 54 rencontres, pour des moyennes de 16,2 points et 7,8 rebonds, à 52,6% au tir et 36,4% à trois points. Collins a même un peu régressé au scoring (-1,4 point par match), au shoot (-3%) et à trois points (-3,5%) sur des volumes sensiblement similaires. Surtout, il s’est souvent montré apathique en défense. Sa progression de ce côté du terrain lui avait valu pourtant vau beaucoup d’éloges en 2021.

Deandre Ayton et Zach LaVine dans le viseur des Hawks

Dans ces conditions, les Hawks chercheront à récupérer un joueur capable de débloquer leur situation par un transfert de John Collins. On sait qu’Atlanta est l’une des franchises intéressées par Deandre Ayton, qui pourrait quitter les Suns cet été. Et puisque Phoenix refuse de le perdre sans contrepartie, un sign-and-trade entre les deux joueurs pourrait alors être envisagé.

L’équipe surveille aussi de près l’évolution du dossier Zach LaVine. L'arrière est, pour sa part, libre de signer où il veut cet été. Les Bulls restent nettement favoris, mais peut-être que la proposition des Hawks pourrait le séduire. Dans ce contexte, Collins servirait d’asset pour équilibrer le transfert. La franchise pourrait également tenter de se positionner sur un trade de Rudy Gobert avec une offre centrée sur leur propre intérieur.

Avec beaucoup de contrats à transférer, Atlanta sera sûrement en mesure de saisir toute opportunité intéressante. Construire une équipe capable de gagner un titre demande de l’audace. Et puisque Schlenk semble prêt à prendre les risques nécessaires, tout peut encore arriver.

Les Hawks prêts à faire exploser leur effectif ?