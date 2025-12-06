Les performances d’Austin Reaves cette saison ne passent pas inaperçues dans les front offices. Selon Evan Sidery, plusieurs dirigeants NBA estiment que le joueur des Lakers serait l’une des contreparties les plus attractives dans un éventuel trade pour Giannis Antetokounmpo, si Milwaukee ouvrait réellement la porte à un départ de sa superstar.

Reaves, une valeur qui explose

Austin Reaves s’impose comme l’un des joueurs les plus productifs et réguliers de l’exercice. À seulement 18 matchs disputés, il tourne à 28,9 points, 5,7 rebonds, 6,8 passes et 1,2 interception, avec 52,6 % de réussite au tir et 37,1 % à trois points. Un rendement qui a bouleversé la perception qu’avaient les autres franchises de son potentiel.

Son efficacité, son volume, son rôle dans la création et sa capacité à jouer à côté d’une autre star en font un profil extrêmement convoité, notamment pour une équipe qui envisagerait de reconstruire autour de plusieurs jeunes talents.

Un contrat facile à bouger

Sur le plan financier, Austin Reaves possède un contrat flexible et donc particulièrement utile dans le montage d’un package visant une superstar comme Antetokounmpo. Les Lakers disposeraient également de plusieurs contrats expirants pour compléter une éventuelle offre, ce qui renforcerait encore leur marge de manoeuvre.

Une situation différente à Los Angeles et Milwaukee

Les Lakers affichent un excellent bilan de 16-6, portés par un Luka Doncic énorme, un excellent Reaves et un LeBron dans un nouveau rôle. À l’inverse, Milwaukee traverse un début de saison hésitant. Malgré les 28,9 points, 10,1 rebonds et 6,1 passes de Giannis, les Bucks reculent à 10-14, alimentant les interrogations sur l’avenir de la franchise et la solidité de son projet.

Un joueur désormais surveillé partout

La montée en puissance de Reaves est telle que de nombreuses franchises suivent désormais son évolution avec attention. Qu’il s’agisse ou non d’un trade pour Giannis, son nom pourrait revenir dans plusieurs discussions au fil de la saison tant sa valeur a explosé.

Giannis Antetokounmpo voulait quitter Milwaukee avant la saison, deux équipes contactées