Giannis Antetokounmpo aurait demandé un trade avant le début de la saison. Les Bucks auraient même contacté les Knicks… et le camp du joueur aurait approché les Bulls. Une situation qui semblait plus explosive encore que ce que l’on croyait.

Giannis Antetokounmpo aurait demandé un trade avant la saison

La tempête autour de Giannis Antetokounmpo continue de gonfler.

Hier, on apprenait par Brian Windhorst d’ESPN que le double MVP aurait demandé à quitter Milwaukee avant même le début de la saison, un élément totalement inédit dans le feuilleton.

« Les Bucks ont appelé les Knicks et leur ont demandé de faire une offre pour Giannis parce que celui-ci leur a dit ‘Je veux être un Knick’. Et là tout d’un coup, les gens disent ‘Oh mon dieu, il a supprimé une photo en mai où il avait un logo des Bucks dessus’. Les gars, il avait déjà demandé à être tradé », a-t-il expliqué sur ESPN Cleveland.

S’il a finalement décidé de rester aux Bucks, cette information remet en perspective son move récent sur les réseaux sociaux, et surtout l’étendue du malaise sportif.

Les Bucks, qui affichent un inquiétant 9-13, viennent de perdre huit de leurs neuf derniers matchs. Giannis, lui, reste à un niveau élite avec 30,6 points, 10,7 rebonds et 6,4 passes.

Le camp Giannis aurait aussi sondé les Bulls

Nouveau rebondissement cette nuit : selon Lou Canellis de Fox32 Chicago, le camp de Giannis aurait également approché les Chicago Bulls pour évoquer un potentiel deal.

L’information est spectaculaire et à prendre avec des pincettes (Canellis est un spécialiste de foot US)… mais Chicago aurait aussitôt décliné.

« Giannis et ses représentants ont contacté les Bulls au sujet d’un potentiel deal, et les Bulls ont dit qu’ils n’étaient pas intéressés. Ils ne voulaient pas briser leur noyau de jeunes ni changer de trajectoire. »

Décidément, les Bulls tiennent à cette jeune ossature puisqu’on apprenait il y a quelques jours que, lors de discussions internes pour un éventuel trade pour Anthony Davis, ils ne souhaitaient pas toucher à Coby White, Josh Giddey, Matas Buzelis et Noa Essengue.

Une situation toujours floue, mais plus grave qu’annoncé

Ces révélations s’ajoutent à celles sorties ces derniers jours : frustration sportive du joueur, meeting avec la direction, inquiétude sur l’avenir du projet, et désormais plusieurs pistes de trade évoquées.

Même si Giannis ne s’est pas exprimé publiquement, et que Doc Rivers a récemment assuré qu’il n’avait jamais demandé son départ, l’accumulation d’infos suggère que la situation est bien plus chaude que ce que Milwaukee laissait entendre.

La suite dépendra surtout… des résultats.

Mais pour l’instant, les Bucks glissent dans le classement.