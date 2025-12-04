Malgré un nouveau rapport d’ESPN affirmant que Giannis Antetokounmpo et son camp auraient discuté de son avenir loin de Milwaukee, les Bucks ont tenu à calmer la tempête. Selon Doc Rivers, aucune demande de trade n’a jamais été formulée.

La rumeur d’un possible départ de Giannis Antetokounmpo a repris de l’ampleur cette semaine, alors que Milwaukee traverse une période très délicate. Mais d’après The Athletic, des sources internes aux Bucks minimisent l’idée d’une rupture imminente avec la star. Et Doc Rivers a fermement démenti les informations circulant depuis le rapport d’ESPN.

Interrogé avant la victoire contre Detroit, l’entraîneur a été catégorique.

« Giannis n’a jamais demandé à être tradé. Jamais. Je ne peux pas être plus clair », a assuré Rivers. Il a également expliqué ne se fier à aucune source extérieure : « La chose que je répète, c’est que je vais à la source. Je parle à la source tous les jours. Chaque jour. Il aime Milwaukee et il aime les Bucks. J’ai entendu des gens dire qu’ils parlaient à des sources. Moi, je parle à la source. Si j’ai appris quelque chose dans la vie, c’est que la source sait généralement. »

Ces déclarations viennent contredire le portrait d’une situation explosive décrit par ESPN, qui évoquait notamment des discussions entre Giannis et ses représentants sur l’avenir de la franchise. D’après The Athletic, les dirigeants des Bucks estiment que les choses ne sont pas aussi dramatiques que ce qui a été relayé publiquement. Aucune demande formelle n’aurait été faite, et les échanges évoqués seraient davantage des conversations normales entre une superstar et son équipe au cœur d’une période compliquée.

Il est vrai que la conjoncture alimente les spéculations. Milwaukee a perdu huit de ses neuf derniers matchs et affiche un bilan de 9-13, loin des ambitions affichées en début de saison. Giannis Antetokounmpo, lui, continue de porter son équipe avec des statistiques dignes d’un candidat MVP : 30,6 points, 10,7 rebonds et 6,4 passes en 16 apparitions. Il a toutefois manqué plusieurs rencontres récemment, dont quatre à cause d’une blessure à l’adducteur.

L’agitation s’est intensifiée lorsque des fans ont remarqué que le double MVP avait effacé la quasi-totalité du contenu lié aux Bucks sur ses réseaux sociaux. Un geste interprété comme un message codé, mais que la franchise refuse de dramatiser.

Doc Rivers insiste : la relation entre Milwaukee et son meilleur joueur reste solide. « Il aime Milwaukee. Il aime les Bucks », a-t-il répété.

Reste que, selon The Athletic, si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, la question pourrait redevenir brûlante à l’approche de la période de transactions.

Pour l’heure, les Bucks veulent surtout éteindre l’incendie. Et d’après leur coach, Giannis n’a jamais envisagé de partir. Pas encore ?