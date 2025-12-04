Giannis Antetokounmpo prêt à quitter Milwaukee dès maintenant ?

Le compte à rebours a commencé depuis longtemps du côté des Milwaukee Bucks. Tout le monde le sait. Les propriétaires, les dirigeants, les joueurs et bien évidemment Giannis Antetokounmpo. Sur bien des aspects, cela ne ressemble qu’à une question de temps avant que le double-MVP finisse par demander à être envoyé dans une autre franchise, plus compétitive que celle qui l’a drafté en 2013 et avec qui il a décroché une bague, sa seule bague, en 2021.

Le Grec n’a jamais caché qu’il tenait absolument à pouvoir jouer le titre et ce n’est plus le cas dans le Wisconsin, club qui n’a pas gagné une série de playoffs depuis le deuxième sacre de son Histoire. L’effectif n’a cessé de perdre en qualité et il semble une nouvelle fois trop juste pour se mêler à la lutte pour les finales NBA, même à l’Est. Ces deux premiers mois de compétition pourraient pousser la superstar à prendre une décision avant même la fin de la saison. Selon Shams Charania, le « Greek Freak » va réfléchir à ses options avec son agent et serait susceptible de se fixer sur son avenir dans les prochaines semaines.

Autrement dit, une demande de trade d’Antetokounmpo avant la deadline de février n’est pas à exclure. Il avait déjà fait comprendre à ses dirigeants qu’il était ouvert à l’idée de partir, et il ne s’en était pas caché publiquement, pendant la dernière intersaison. Le joueur aurait alors ciblé les New York Knicks comme destination préférentielle mais les discussions entre les deux organisations ont vite coupé court. Il s’était alors engagé à s’investir dans la saison à venir avec les Bucks.

Des Milwaukee Bucks trop moyens pour Giannis Antetokounmpo

Les résultats décevants sont susceptibles de le faire changer d’avis. D’abord bien parti, le club a perdu 7 rencontres de suite et affiche un bilan de 2 victoires en 7 matches en l’absence de son meilleur élément. Milwaukee est dixième à l’Est avec 10 succès en 23 rencontres. L’attaque des Bucks est spectaculaire avec Giannis Antetokounmpo sur le terrain (127 points sur 100 possessions) mais abyssal dès qu’il se repose (107). Le problème, c’est que le principal intéressé s’est encore fait mal, cette fois-ci au mollet, la nuit dernière et il pourrait manquer quelques matches de plus.

S’il venait à demander un transfert, la question se poserait de savoir si le front office va écouter toutes les (très) nombreuses offres qui seront transmises ou s’il laissera la star choisir sa prochaine équipe. Les Bucks auraient évidemment tout intérêt à opter pour le meilleur package possible afin de tourner la page moins douloureusement. Surtout vu la situation de la franchise. Il n’y a en tout cas a priori pas d’urgence puisque la star est encore sous contrat l’an prochain. Les dirigeants peuvent très bien décider de ne laisser partir leur joueur qu’à l’été 2026, quand il sera plus simple de mettre tout ça en place.

Parce qu’un trade de cette envergure est rarement évident. Surtout avec les 54 millions dus à Giannis cette saison. L’autre difficulté réside dans le fait que les futurs tours de draft des Bucks sont éparpillés à Atlanta, Washington et/ou Portland sur les prochaines années. Pour reconstruire, la franchise se doit de récupérer certains de ses picks. Auquel cas elle ne pourra pas repartir de zéro.

En attendant, Doc Rivers continue de répéter que Giannis Antetokounmpo n’a jamais demandé à partir et qu’il adore Milwaukee.