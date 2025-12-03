Giannis Antetokounmpo a supprimé presque tout le contenu lié aux Bucks de ses réseaux sociaux, relançant les rumeurs d’un possible départ.

Giannis Antetokounmpo a ravivé les spéculations autour de son avenir à Milwaukee après une série de changements radicaux sur ses réseaux sociaux. Le double MVP a supprimé l’ensemble des contenus liés aux Bucks sur ses comptes, ne conservant que les publications célébrant son titre NBA et sa victoire en NBA Cup.

Antetokounmpo a également effacé tous ses posts sur X/Twitter datant d’avant 2021, un geste qui a immédiatement enflammé les discussions autour d’un possible départ.

Sa bio sur X se limite désormais à la mention NBA Athlete, sans aucune référence à Milwaukee.

Une frustration qui monte depuis plusieurs mois

Ces signaux interviennent dans un contexte déjà tendu. Dès le mois de mai, Shams Charania révélait que Giannis, pour la première fois de sa carrière, était ouvert à l’idée d’un transfert. Le joueur n’a jamais demandé officiellement à partir, mais plusieurs équipes, dont les New York Knicks, s’étaient renseignées sur sa situation.

Interrogé en octobre après une rencontre face à New York, Antetokounmpo assurait vouloir rester à distance des rumeurs permanentes :

« Je ne me souviens pas de ça. (…) Je n’ai pas lu cet article (d’ESPN). J’essaie de rester à l’écart de toutes ces rumeurs, ces spéculations, les trades. Ça ne me concerne pas du tout. Mon but, c’est de m’impliquer et d’aider mon équipe à gagner des matchs. »

Des tensions sportives qui s’ajoutent au reste

Justement, des matchs, son équipe n’en gagne pas beaucoup ces derniers temps. Les résultats récents des Bucks ne contribuent pas à apaiser l’atmosphère. Milwaukee a perdu huit de ses neuf derniers matchs et pointe aujourd’hui à 9-13, hors du play-in. La star grecque, elle, continue pourtant de produire à très haut niveau : 30,6 points, 10,7 rebonds et 6,4 passes de moyenne.

La semaine dernière, Antetokounmpo avait déjà exprimé publiquement sa déception concernant l’état d’esprit du groupe.

« Personne ne devrait avoir d'objectif personnel. Personne ne devrait se soucier de ce qu'il attend de lui-même. Il faut se soucier d’une seule chose : avoir un état d’esprit de gagnant. Seulement ça. Plus nous gagnons de matches, plus tout se met en place tout seul. »

Un signal qui interroge sur la suite

Giannis Antetokounmpo reste la figure la plus emblématique de la franchise depuis Kareem Abdul-Jabbar et le visage du titre 2021, mais son activité récente sur les réseaux laisse planer l’hypothèse d’un tournant majeur.

Aucune demande de transfert n’a été formulée à ce stade, mais ce grand ménage numérique relance, plus que jamais, les spéculations autour d’une possible séparation entre le joueur et Milwaukee.