Giannis Antetokounmpo secoue les Bucks !

Face à la mauvaise série des Milwaukee Bucks, l'intérieur Giannis Antetokounmpo a pris la parole pour secouer son équipe.

Giannis Antetokounmpo avait perdu l'habitude de vivre une telle série... Malgré son come-back sur les parquets, le Grec n'a pas été en mesure d'empêcher le revers des Milwaukee Bucks face aux New York Knicks (109-118). Et pourtant, il a sorti le grand jeu pour son retour de blessure : 30 points, 15 rebonds et 8 passes décisives en 28 minutes.

Il s'agit de la 7ème défaite consécutive de la franchise du Wisconsin. La pire série connue par cette équipe depuis mars 2014, soit l'année rookie d'Antetokounmpo. Face à cette période compliquée, le Greek Freak a pris ses responsabilités.

Devant les médias, la superstar de 30 ans a ainsi secoué ses partenaires.

"Personne ne devrait avoir d'objectif personnel. Personne ne devrait se soucier de ce qu'il attend de lui-même. Il faut se soucier d’une seule chose : avoir un état d’esprit de gagnant. Seulement ça. Plus nous gagnons de matches, plus tout se met en place tout seul.

Est-ce que je peux me cacher derrière l’excuse que nous avons disputé beaucoup de matches, que les joueurs sont fatigués et que cela représente une charge énorme pour eux ? Oui. C’est dans la nature humaine, quand Kevin Porter Jr est absent et que je le suis aussi, qu’il faut en faire plus.

Peut-être au niveau du scoring, des actions, des tirs... Mais on ne gagne pas comme ça. On ne construit pas une culture comme ça. Au final, vous devez venir, faire votre travail, faire ce pour quoi vous êtes payé, défendre... faire les petites choses.

Et parfois, lorsque vous vous souciez de faire les petites choses, toutes les autres choses s'ajoutent. Si vous êtes tellement préoccupé par le fait de marquer des points, de briller offensivement et que cela ne fonctionne pas pour vous, vous avez alors l'impression de ne rien pouvoir faire.

On ne peut pas s'inquiéter d'un ou deux tirs manqués, de l’impact de 4 secondes sur les 47 minutes et 56 secondes du reste de la partie. Nous devons donc retrouver cet état d'esprit. Nous devons nous mettre dans la tête que nous devons nous battre. Et nous devons nous mettre dans la tête que ce n'est pas un one-man-show, que nous devons le faire ensemble", a insisté Giannis Antetokounmpo.

Effectivement, la réponse doit être collective. Mais derrière Giannis Antetokounmpo, l'effectif de Milwaukee affiche de très grosses lacunes. Et même le Grec, pourtant à un niveau exceptionnel, risque d'avoir du mal à tirer ce groupe vers le haut.

