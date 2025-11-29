Les résultats de la nuit en NBA, celle de Shai Gilgeous-Alexander

Cavaliers @ Hawks : 123-130

76ers @ Nets : 115-103

Bulls @ Hornets : 116-123

Magic @ Pistons : 112-109

Wizards @ Pacers : 86-119

Bucks @ Knicks : 109-118

Suns @ Thunder : 119-123

Spurs @ Nuggets : 139-136

Kings @ Jazz : 119-128

Mavericks @ Lakers : 119-129

Grizzlies @ Clippers : 112-107

Shai Gilgeous-Alexander et OKC enchaînent, les Spurs renversants !

- Qui pour stopper le champion NBA en titre ? Dans le cadre de la NBA Cup, l'Oklahoma City Thunder a pris le meilleur sur les Phoenix Suns (123-119). Avec une nouvelle performance majuscule de Shai Gilgeous-Alexander : 37 points et 8 passes décisives.

Le Canadien a été déterminant dans le money-time en inscrivant 15 points (à 4/5 aux tirs) dans les 7 dernières minutes. SGA a eu besoin de sortir le grand jeu face à la belle performance des Suns. Malgré un Devin Booker (21 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) un peu maladroit (5/13), le collectif de Phoenix a confirmé ses progrès.

Collin Gillespie (24 points), Dillon Brooks (19 points) ou encore Mark Williams (13 points, 14 rebonds) ont livré une belle bataille. Avec un come-back dans le dernier quart-temps. Mais SGA, bien épaulé par Chet Holmgren (23 points), a donc trouvé les solutions. Pour son grand retour, Jalen Williams (11 points, 8 passes décisives) a été logiquement rouillé : 3/12 aux tirs.

Il s'agit de la 11ème victoire consécutive pour le Thunder, qui devient la 5ème équipe de l'histoire à débuter une saison en 19-1. Ils ont terminé avec 4 succès et 0 défaite dans le Groupe A de cette NBA Cup et sont qualifiés pour les quarts. Les Suns ont également accédé au prochain tour.

- Même sans Victor Wembanyama, les Texans sont à prendre au sérieux ! Les San Antonio Spurs ont renversé les Denver Nuggets (139-136). Pour s'offrir ce succès à l'extérieur, San Antonio a pu compter sur les prestations de Devin Vassell (35 points) et de Julian Champagnie (25 points).

Et pourtant, les Nuggets semblaient se diriger vers un succès facile. Dans le sillage de Jamal Murray (37 points) et Cam Johnson (28 points), Denver a réussi à construire une avance de 18 points. Nikola Jokic (21 points, 10 passes décisives, 9 rebonds) s'est même contenté d'un rôle de facilitateur.

Mais dans le troisième quart-temps, les Spurs ont été intenables pour revenir à seulement 1 point ! Et ils ont finalement réussi à l'emporter, avec l'impact également de De'Aaron Fox (15 points, 12 passes décisives) malgré sa maladresse (6/19). Mais Vassell, avec deux paniers primés déterminants, a été véritablement le héros pour se qualifier en quarts de finale.

A noter que Murray est devenu le 5ème joueur de l'histoire à atteindre les 10 000 points en carrière sous les couleurs des Nuggets.

Les Lakers gâchent le retour de Davis, les Knicks qualifiés

- Retour perdant pour Anthony Davis. Après une absence de 14 matches, l'intérieur des Dallas Mavericks a retrouvé les parquets avec une défaite face aux Los Angeles Lakers (119-129). Limité dans ses minutes, AD n'a pas démérité : 12 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en 28 minutes.

Dans l'ensemble, le collectif texan s'est aussi bien battu. Sans être en feu (5/11), Cooper Flagg a eu une belle activité (13 points, 11 passes décisives et 7 rebonds). Cependant, les Mavs ont eu du mal à résister quand les Lakers ont accéléré après la pause.

Le duo Luka Doncic (35 points, 11 passes décisives) - Austin Reaves (38 points, 8 rebonds) a sonné la charge pour les Californiens. Autour, Deandre Ayton (17 points, 11 rebonds), Rui Hachimura (14 points) et LeBron James (13 points, 7 passes décisives) ont suivi le rythme imposé par leurs deux coéquipiers.

En seconde période, Reaves et Doncic ont respectivement inscrit 19 et 17 points ! Il s'agit de la 6ème victoire consécutive des Lakers, qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la NBA Cup (4-0).

Lakers' duo combines for 73 POINTS in 6th straight win! Luka Dončić: 35 PTS, 11 AST, 4 3PM

Austin Reaves: 38 PTS, 8 REB, 6 3PM LAL goes 4-0 in Emirates NBA Cup Group Play & will host SAS in the Quarterfinals on Dec. 13th! pic.twitter.com/EEfTryBzjm — NBA (@NBA) November 29, 2025

- Le retour de Giannis Antetokounmpo n'a pas été suffisant pour les Milwaukee Bucks. Dans une belle affiche face aux New York Knicks, la franchise du Wisconsin s'est inclinée (109-118). Et pourtant, le Grec a immédiatement sorti le grand jeu : 30 points, 15 rebonds et 8 passes décisives en 28 minutes !

Mais autour de lui, le collectif des Bucks a été moins inspiré. Surtout après la mi-temps. Kyle Kuzma (20 points) et AJ Green (18 points) ont tout de même apporté. Mais Ryan Rollins (13 points à 4/10) et surtout Myles Turner (10 points) ont déçu.

Après la pause, les Knicks ont accéléré pour creuser l'écart et s'offrir cette victoire. Jalen Brunson (37 points) a pris le contrôle des débats. Et malgré la petite copie offensive de Karl-Anthony Towns (9 points à 2/8), NY a trouvé les ressources pour l'emporter avec les impacts de Miles McBride (19 points) et de Josh Hart (19 points, 15 rebonds). Les Knicks (en 3-1) sont qualifiés pour les quarts.

Le Magic s'arrache à Detroit, le carton en vain de Mitchell

- Dans une affiche entre deux formations ambitieuses à l'Est, l'Orlando Magic a dominé les Detroit Pistons (112-109). Les Floridiens l'ont emporté malgré un triple-double XXL de Cade Cunningham : 39 points, 12 rebonds et 11 passes décisives.

Après une série de 13 victoires, Detroit a donc enchaîné une seconde défaite consécutive. Jusqu'au bout, les Pistons étaient dans le coup. Mais en face, Desmond Bane (37 points) et Franz Wagner (21 points) ont été décisifs dans le money-time.

L'ex-joueur des Memphis Grizzlies a notamment attrapé deux rebonds offensifs déterminants pour valider ce succès. Alors que Cunningham a tout de même entaché sa performance avec 8 ballons perdus, dont 1 très important en fin de partie. Le Magic, leader du Groupe B (4-0), est qualifié pour les quarts.

- Donovan Mitchell n'a pas réussi à être héroïque. Malgré ses 42 points, il n'a pas été suffisant pour porter les Cleveland Cavaliers sur le parquet des Atlanta Hawks (123-130). Obligés de courir après le score, les Cavs ont trouvé les ressources pour recoller.

Mitchell s'est démené, et le duo Evan Mobley (20 points, 14 rebonds) - Darius Garland (15 points, 10 passes décisives) a tenté de suivre le rythme. Mais en face, les Hawks, toujours sans Trae Young, ont dicté un tempo rapide en suivant Jalen Johnson.

En triple-double (29 points, 12 rebonds, 12 passes décisives), il a accéléré, avec Nickeil Alexander-Walker (28 points), pour faire la différence après la mi-temps. Sur les deux dernières minutes, Atlanta a tout simplement empêché Cleveland, qui menait pourtant de 4 points, de marquer. Avec d'ailleurs un panier primé important de Zaccharie Riscaher (14 points). Avec ce résultat, les deux équipes sont éliminées de la compétition.

Leonard brille pour rien, Maxime Raynaud se montre

- La saison des Los Angeles Clippers est décidément compliquée... Même avec un bon Kawhi Leonard (39 points), les Californiens ont perdu, à domicile, face aux Memphis Grizzlies (107-112). Pourtant, ils ont réalisé une belle entame et comptaient 13 points d'avance à la pause.

Malgré de la maladresse (6/18), James Harden (23 points, 11 passes décisives) a aussi pesé derrière Leonard. Mais le duo était bien trop seul... Et après la mi-temps, les Grizzlies ont répondu avec un 28-18 ! Avec 19 rebonds, Zach Edey a réalisé un gros chantier à l'intérieur pour aider Jaren Jackson Jr (24 points).

Et surtout, le banc de Memphis a fait basculer le match. Santi Aldama (13 points), Jock Landale (12 points), Kentavious Caldwell-Pope (12 points) et Cam Spencer (10 points) ont apporté. Et les Grizzlies ont donc gâché le show Leonard. Au terme de cette soirée, les deux franchises sont éliminées !

- Dans un match entre deux cancres à l'Ouest, le Utah Jazz a pris le meilleur sur les Sacramento Kings (128-119). Et malgré ce score, la franchise de Salt Lake City a globalement eu le contrôle des débats.

Grâce à Keyonte George (31 points), Lauri Markkanen (28 points) et Brice Sensabaugh (20 points), le Jazz a rapidement creusé l'écart. En retrouvant la victoire, Utah a stoppé une série de 4 défaites consécutives.

Du côté des Kings, on retiendra la performance de Zach LaVine (34 points), mais aussi le triple-double de Russell Westbrook (16 points, 14 passes décisives et 12 rebonds). En sortie de banc, Maxime Raynaud s'est montré : 19 points et 4 rebonds en 22 minutes. Mais la révolte de Sacramento a été vite repoussée par Utah.

Les Hornets s'offrent les Bulls, Sarr fait de son mieux

- Après 7 défaites consécutives, les Charlotte Hornets ont retrouvé la victoire face aux Chicago Bulls (123-116). Un succès qui porte la marque de Brandon Miller, auteur de 27 points (10/19 aux tirs).

Dans un match très offensif, les deux équipes se sont rendues coups pour coups. LaMelo Ball (16 points, 8 passes décisives) a distribué le jeu pour Miller, Miles Bridges (22 points) et Collin Sexton (21 points). Et les Hornets ont surtout profité des déboires des Bulls à trois points.

Malgré un Josh Giddey presque en triple-double (25 points, 11 rebonds, 9 passes décisives) et un bon Coby White (25 points), Chicago a craqué dans le money-time. Avec notamment un Bridges décisif. A noter une altercation entre Giddey et un fan, qui a été ensuite sorti de la salle.

Courtside fan held up the game and got booted at the end of Bulls/Hornets for heckling Giddey pic.twitter.com/cpcNuTQgIk — Steph Noh (@StephNoh) November 29, 2025

- Dans le fond de la Conférence Est, les Indiana Pacers ont facilement battu les Washington Wizards (119-86). Malgré les efforts d'Alexandre Sarr (24 points, 8 rebonds), la formation de DC a concédé une 16ème défaite cette saison.

Autour du Français, le collectif des Wizards a été d'une grande pauvreté. Bilal Coulibaly (11 points, 4 rebonds) a eu du mal à se signaler. Sans briller, les Pacers ont été sérieux. Le duo Pascal Siakam (24 points, 11 rebonds) - Bennedict Mathurin (20 points) a été suffisant pour créer l'écart.

Et TJ McConnell a également eu un bel impact en sortie de banc : 14 points et 8 passes décisives en 19 minutes.

- Enfin, les Philadelphia Sixers ont dominé les Brooklyn Nets (115-103). Egalement en grande difficulté, les Nets ont été rapidement menés au score. Mais ils ont eu le mérite de s'accrocher, notamment Egor Demin (23 points).

Sans trop forcer (7/16 aux tirs), Tyrese Maxey (22 points) a fait des différences. Tout comme Jared McCain (20 points) en sortie de banc. Quentin Grimes (19 points) a lui beaucoup arrosé (8/20), alors que Paul George a été plutôt propre : 14 points à 6/10 en 21 minutes.

Bien évidemment, les deux équipes étaient déjà éliminées de la NBA Cup.

Le tableau de la NBA Cup