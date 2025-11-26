Action la plus commune et la plus jouée du basket, le pick and roll est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Cette action pourtant simple nécessite une multitude de lectures et de compétences pour être efficace tandis qu'il existe de nombreuses mises en place tactiques différentes pour l'optimiser.

Dans cet épisode, Yacine Aouadi, entraîneur individuel professionnel, et Fred Yang, vous décortiquent les options du porteur de balle, du poseur d'écran, mais aussi les différentes mises en place pour optimiser le pick and roll.

Chaque mercredi, Fred et ses invités se donneront comme challenge d'aller encore plus en détail dans tout ce qui fait la spécificité, la complexité et la beauté du basketball.

Un podcast dans lequel on parle tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

Le Jeu sur YouTube

