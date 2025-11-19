🎙️ Le Jeu Ep.8 : Quels sont les vrais fondamentaux du basket ?

Historiquement, les gestes techniques du basket sont considérés comme les fondamentaux incontournables du basket mais vous allez voir dans cet épisode qu'il existe différentes méthodes pour les enseigner et que la prise de décision ou le spacing fait également partie des qualités essentielles à apprendre pour être un bon joueur de basket.

🎙️ Le Jeu Ep.7 : Knicks, Heat, Magic, Bulls… ces équipes qui ont changé de style en NBA