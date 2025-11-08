Giannis Antetokounmpo, son défi pour les Bucks

Après une défaite face aux Toronto Raptors (100-128), les Milwaukee Bucks ont parfaitement réagi contre les Chicago Bulls (126-110). Un succès acquis dans le sillage d'un Giannis Antetokounmpo XXL : 41 points (à 16/32 aux tirs), 15 rebonds et 9 passes décisives.

Et de son côté, le Grec avait justement coché ce rendez-vous. Pourquoi ? Car sur cette saison 2025-2026, l'intérieur s'est fixé un défi : ne jamais perdre deux matches consécutifs. Un challenge pour pousser les Bucks à élever le niveau sur le plan collectif.

"Cette année, ce n'est pas l'année des excuses. Cela serait facile pour nous de dire : 'oh, on est en back-to-back, on est rentrés à 2 ou 3 heures du matin, vous savez, c'est dur, on a joué un match difficile la veille contre une équipe rapide'.

Mais non, les bonnes équipes ne perdent pas deux matches d'affilée. Il faut prendre un match après l'autre. Mais il faut se jauger sur une série de 5 rencontres. Est-ce qu'on peut faire une série en enchaînant 5 victoires ?

Et si on échoue, on recommence. C'est l'était d'esprit de l'équipe", a partagé Giannis Antetokounmpo face à la presse.

Après un été où il a eu une réflexion sur son avenir, Giannis Antetokounmpo refuse de perdre son temps. Et en se lançant des défis, le Greek Freak compte bien faire progresser les Bucks.

Giannis Antetokounmpo, les Knicks ont bien eu un coup à jouer…