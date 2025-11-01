Giannis Antetokounmpo, les Knicks ont bien eu un coup à jouer…

Il ne s'agit pas d'un secret : il y a eu des discussions entre les Milwaukee Bucks et les New York Knicks pour un trade de Giannis Antetokounmpo cet été. Longtemps en réflexion par rapport à son avenir dans le Wisconsin, le Grec avait ouvert la porte à un départ pour NY.

Les deux franchises ont donc été informées de la position de l'intérieur de 30 ans. Et il y a eu des négociations concrètes entre les Bucks et les Knicks ! Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, les échanges ont duré deux semaines.

"Il y a eu une période de deux semaines pendant l'été où la situation était claire : les Knicks savaient que Giannis était prêt à jouer pour eux, les Bucks aussi. Il y a eu des discussions, et des offres ont été réalisées.

Le deal n'a pas été finalisé. Mais les Knicks ont eu une chance", a insisté Charania.

On le sait, dès le début des discussions, NY a mis une limite : Jalen Brunson était intouchable. Une position logique car l'objectif restait d'associer Antetokounmpo avec Brunson. Mais pour Milwaukee, un accord était visiblement impossible face au package proposé par New York.

