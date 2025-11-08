Les résultats de la nuit, celle de Victor Wembanyama

Celtics @ Magic : 110-123

Cavaliers @ Wizards : 148-114

Raptors @ Hawks : 109-97

Pistons @ Nets : 125-107

Rockets @ Spurs : 110-121

Hornets @ Heat : 108-126

Mavericks @ Grizzlies : 104-118

Bulls @ Bucks : 110-126

Jazz @ Timberwolves : 97-137

Warriors @ Nuggets : 104-129

Thunder @ Kings : 132-101

Le derby texan pour Victor Wembanyama et les Spurs

- Dans un derby texan comptant pour la NBA Cup (comme tous les matches de la nuit), les San Antonio Spurs ont dominé les Houston Rockets (121-110). Toujours invaincus à la maison, les Spurs ont pu compter sur l'impact de Victor Wembanyama : 22 points, 8 rebonds et 4 passes décisives.

Et pourtant, le Français a été perturbé (8/16 aux tirs, 4 ballons perdus et 5 fautes) par l'agressivité des Rockets. Mais à ses côtés, ses partenaires ont fait la différence. Harrison Barnes (24 points) et Julian Champagnie (22 points) ont fait la différence, pour l'emporter, dans le dernier quart-temps.

Même maladroit (10/22), Alperen Sengun (25 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) a tenu son rang. Tout comme Kevin Durant (24 points). Mais les deux hommes ont manqué de soutiens sur le plan offensif. San Antonio reste en 4-0 à domicile.

- Dans le même temps, les Milwaukee Bucks ont pris le meilleur sur les Chicago Bulls (126-110), battus pour la seconde fois de la saison. L'homme du match se nomme sans surprise Giannis Antetokounmpo, auteur de 41 points, 15 rebonds et 9 passes décisives !

Sans la moindre solution pour stopper le Grec, les Bulls ont totalement subi les débats. Avec 19 points dans le dernier quart-temps, le Greek Freak n'a laissé aucune chance à Chicago, qui rêvait d'un nouveau come-back sur le fil.

Pour épauler Antetokounmpo, il faut noter les impacts de Myles Turner (23 points - record à Milwaukee) et de Ryan Rollins (20 points). En face, Matas Buzelis (20 points, 8 rebonds) et Josh Giddey (16 points, 14 passes décisives, 7 rebonds) ont eu le mérite de résister. Mais les Bulls n'avaient pas les armes face à ce Giannis...

Pour l'anecdote, Milwaukee affiche désormais un bilan de 9-0 en phase de groupes de la NBA Cup depuis la création de la compétition (2023).

Les Warriors et les Kings n'ont pas résisté...

- Dans le choc attendu de la nuit, les Golden State Warriors, sans Stephen Curry, ont été incapables de rivaliser avec les Denver Nuggets (104-129). Toujours invaincue à la maison (5-0), la franchise du Colorado a déroulé dans le sillage d'un Nikola Jokic dominant : 26 points, 9 rebonds et 9 passes décisives.

Surtout, autour du Serbe, le collectif des Nuggets a également fonctionné. Jamal Murray (23 points, 8 passes décisives), Aaron Gordon (18 points) ou encore Jonas Valanciunas (16 points) ont pu en profiter pour faire mal aux Warriors.

Sans Curry, Draymond Green (17 points) et Jimmy Butler (16 points) ont bien tenté de montrer l'exemple. Mais il y avait tout simplement une classe d'écart entre les deux équipes. Jonathan Kuminga (3/10), Moses Moody (1/9) et Brandin Podziemski (3/10) ont sérieusement arrosé...

- La réaction du champion. Après avoir concédé une défaite, l'Oklahoma City Thunder a parfaitement réagi en surclassant les Sacramento Kings (132-101). Si Shai Gilgeous-Alexander (30 points) a répondu présent, l'homme fort de ce succès se nomme Isaiah Hartenstein !

A l'intérieur, l'ancien New-Yorkais a réalisé un véritable chantier : 33 points (record en carrière) et 19 rebonds ! Alors qu'Ajay Mitchell (18 points), Cason Wallace (15 points) et Isaiah Joe (14 points) ont également participé à cette démonstration, les Kings se sont contentés de courir après le score.

Malgré l'impuissance de son équipe, Russell Westbrook (24 points, 9 passes décisives) a eu le mérite de se battre. Tout comme DeMar DeRozan (18 points), alors que Zach LaVine (9 points) et Dennis Schröder (2 points à 0/10) ont déçu. En sortie de banc, le Français Maxime Raynaud s'est montré malgré sa maladresse (3/10) : 8 points et 10 rebonds.

Le Magic résiste à Brown, les Cavs roulent sur les Wizards

- Malgré Jaylen Brown (32 points), les Boston Celtics ont perdu sur le parquet du Orlando Magic (110-123). Après un premier écart subi dans le premier quart-temps, Brown et ses partenaires ont rapidement couru après le score.

Malgré les apports de Payton Pritchard (27 points) et de Derrick White (16 points et 10 passes décisives), le collectif de Boston a été trop limité face à la profondeur du Magic. Lancé par un bon passage de Tristan da Silva (11 points) et d'Anthony Black (13 points), Orlando a pu se reposer sur un duo performant : Franz Wagner (27 points) et Desmond Bane (22 points).

De son côté, Paolo Banchero, maladroit (4/10), a été un peu plus en retrait : 15 points et 9 rebonds. Sans être très rassurant, Orlando se rapproche, petit à petit, d'un bilan à l'équilibre (4-5).

Anthony Black with AUTHORITY 🔨 Magic rip off a 28-7 run vs. the C's at home!

🏆 @emirates NBA Cup

— NBA (@NBA) November 8, 2025

- Sans trembler, les Cleveland Cavaliers ont survolé les débats sur le terrain des Washington Wizards (148-114). Face à une défense très permissive, les Cavs se sont régalés. Avec une avance rapidement confortable, Donovan Mitchell, pourtant maladroit (8/20), s'est fait plaisir (24 points). Tout comme Darius Garland (20 points), Evan Mobley (18 points, 10 rebonds) et Jarrett Allen (16 points, 14 rebonds).

Avec ce scénario, Kenny Atkinson a même eu la possibilité de vite ouvrir son banc, avec d'ailleurs la performance de Tyrese Proctor : 17 points en 19 minutes. Dans le marasme de Washington, CJ McCollum (25 points) a fait de son mieux pour résister.

Alexandre Sarr (20 points, 4 rebonds, 4 contres, 4 passes décisives) s'est également bien battu. Mais cette équipe était tout simplement trop faible pour rivaliser avec Cleveland.

Les Wolves et les Pistons déroulent, les Hawks dans le dur

- Pour son second match depuis son retour, Anthony Edwards a brillé dans la large victoire des Minnesota Timberwolves face au Utah Jazz (137-97). Avec un terrible 43-15 dès le premier quart-temps, les Wolves se sont vites envolés vers un succès facile.

Edwards (37 points) a profité des largesses défensives du Jazz pour monter en puissance. Jaden McDaniels (22 points) et Julius Randle (19 points, 12 passes décisives et 10 rebonds) ont également participé à la fête. Alors que Rudy Gobert (8 points, 9 rebonds, 3 contres) a été sérieux.

En face, Utah a totalement sombré dans le sillage d'un petit Lauri Markkanen (12 points à 4/14). Keyonte George (18 points) a fait de son mieux. Mais il a été bien trop seul dans le naufrage collectif du Jazz.

- Grâce à un coup d'accélérateur dans le 3ème quart-temps, les Detroit Pistons ont dominé les Brooklyn Nets (125-107). Toujours incapables de remporter le moindre match à domicile, les Nets, privés de Cam Thomas, ont résisté grâce à Michael Porter Jr (28 points).

Mais à l'exception de Noah Clowney (19 points) et Nic Claxton (17 ponts), les autres joueurs des Nets ont été en grande difficulté. Cade Cunningham (34 points, 10 passes décisives) a parfaitement exposé les faiblesses défensives de Brooklyn. Et à l'intérieur, Jalen Duren (30 points, 11 rebonds) s'est régalé.

Pour faire la différence, Detroit a surtout pu compter sur Cunningham. Le meneur a inscrit 14 de ses 34 points dans le troisième quart-temps ! Avec ce succès, Detroit se retrouve en 7-2.

JALEN DUREN LEVITATES & DETONATES 😱😱

🏆 @emirates NBA Cup

— NBA (@NBA) November 8, 2025

- Sans Trae Young, les Atlanta Hawks n'y arrivent toujours pas : ils sont tombés, à domicile, face aux Toronto Raptors (97-109). En l'absence de Young, Jalen Johnson (21 points) a pourtant tenté de prendre ses responsabilités.

A ses côtés, Nickeil Alexander-Walker (20 points) a été plutôt intéressant. Et le duo Zaccharie Risacher (16 points) - Kristaps Porzingis (17 points), pourtant maladroit (10/32 au total), s'est donné. Mais le dernier quart-temps des Hawks a été terrible...

Pour enchaîner une 4ème victoire consécutive, les Raptors ont renversé le match dans le money-time (36-20). Brandon Ingram (20 points), RJ Barrett (19 points) et Immanuel Quickley (18 points) ont mené la charge.

Un premier QT à 53 points, Dallas ne répond pas...

- Le Miami Heat l'a emporté face aux Charlotte Hornets (126-108). Aux commandes de cette partie dès le premier quart-temps, les Floridiens ont réalisé une entame totalement dingue : 53 points inscrits sur les 12 premières minutes ! Il s'agit d'un record dans l'histoire de la franchise (2ème dans l'histoire de la NBA).

Malgré une avance confortable, le Heat a ensuite subi le retour des Hornets. Le rookie Kon Knueppel (30 points) a réalisé son record en carrière pour relancer les siens. Avec également les impacts de Tre Mann (20 points, 9 rebonds, 7 passes décisives) et de Moussa Diabaté (10 points, 11 rebonds, 3 contres).

Mais porté par le duo Norman Powell (25 points) - Andrew Wiggins (22 points), Miami a été finalement sérieux pour valider ce succès. En sortie de banc, Jaime Jaquez (18 points, 9 passes décisives et 8 rebonds) a également été précieux. Solide à la maison (3-0), le Heat retrouve un bilan positif (5-4).

- Toujours sans Anthony Davis, les Dallas Mavericks ont enchaîné une troisième défaite à l'extérieur sur le parquet des Memphis Grizzlies (104-118). Rapidement derrière au score, les Mavs n'ont jamais semblé en mesure de relancer cette rencontre.

Max Christie (18 points) et Naji Marshall (16 points) ont eu le mérite de se battre. Mais le collectif texan a semblé très limité. Cooper Flagg (12 points, 6 rebonds) a été simplement correct dans une équipe très terne.

Pour faire la différence, les Grizzlies ont pu compter sur Ja Morant (21 points, 13 passes décisives). Puis le rookie Cedric Coward s'est encore signalé avec 21 points et 9 rebonds. Pour Dallas, la situation devient déjà urgente (2-7)...

