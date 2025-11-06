Comment les joueurs NBA se font extorquer sur Instagram

Même les stars de la NBA ne sont pas à l’abri des pièges numériques. Eddy Curry, ancien joueur NBA et aujourd’hui responsable des opérations joueurs au sein du syndicat, a livré un avertissement sans détour dans le podcast Out of the Mud. Il explique comment certains joueurs se font extorquer de l’argent à travers de faux profils Instagram.

« Il y a des jolies filles qui vont t'envoyer un message, qui ont des outils pour savoir ce que tu aimes, quel type de filles, etc. En se basant là-dessus, elles créent un profil et te contactent », raconte Curry. La curiosité pousse les joueurs à demander un appel Facetime pour vérifier si ces profils sont réels. Mais c’est là que l’arnaque se révèle : « Quand tu apparais à l'écran, elles remplacent leur photo de profil par celle d'un enfant ou des dingueries comme ça. Et après, elles te disent que si tu ne veux pas que ça sorte, tu vas devoir payer. Et tu payes ! Parce qu'avec l'IA aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre que des trucs comme ça arrivent. »

Curry souligne que ce type d’arnaque est fréquent et touche particulièrement les rookies : « On a fait une session avec les rookies de la classe de cette année. On leur a soumis différents profils Instagram pour qu'ils nous disent lesquels étaient faux et lesquels étaient vrais. Ils étaient tous faux. Tous ces profils avaient déjà extorqué de l'argent à des joueurs NBA. »

Un rappel brutal que l’ère numérique, si elle offre de la visibilité, peut aussi devenir un véritable terrain de chasse pour les escrocs. Vigilance et éducation restent les meilleurs remparts pour les joueurs, même les plus talentueux.