Dans ce nouvel épisode du Jeu, on retrouve Yacine Aouadi, qui va décortiquer comment il a développé Noah Penda, Sekou Doumbouya ou encore Mohamed Diawara un an avant leur draft.

Durant cet épisode, Yacine évoque l'influence réelle ou non des Mocks Drafts, des opportunités et dangers des réseaux sociaux pour faire monter sa cote et comment se déroulent les Try-outs et le processus de recrutement NBA.

Désormais, un mercredi sur deux à 16h, Fred et ses invités se donneront comme challenge d'aller encore plus en détail dans tout ce qui fait la spécificité, la complexité et la beauté du basketball.

Un podcast dans lequel on parlera tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

