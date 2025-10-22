Dans ce nouvel épisode du Jeu, on retrouve Théo et Fred qui vous parlent des grandes révolutions passées du basket et des prochaines à venir.

À travers cet épisode, on retrace l'évolution du jeu avec les grandes tendances qui ont façonné les styles des différentes époques passées et on prédit à quoi pourrait ressembler le basket du futur avec notamment un focus sur le rythme de jeu, la notion d'efficacité exacerbée et le fantasme du tall ball.

Désormais, chaque mercredi à 16h, Fred et ses invités se donneront comme challenge d'aller encore plus en détail dans tout ce qui fait la spécificité, la complexité et la beauté du basketball.

Un podcast dans lequel on parlera tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

