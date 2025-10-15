Dans ce nouvel épisode du Jeu, Fred accueille Yacine Aouadi, entraîneur individuel chez les professionnels, pour parler des différences de jeu entre la NBA et l'Euroleague. Quelle est la meilleure ligue en termes de jeu ? Pourquoi ça joue différemment ? La NBA Europe va-t-elle réunir le meilleur de ces deux mondes ? Voici les différentes questions qui sont soulevées dans cet épisode.

Désormais, chaque mercredi à 16h, Fred et ses invités se donneront comme challenge d'aller encore plus en détail dans tout ce qui fait la spécificité, la complexité et la beauté du basketball.

Un podcast dans lequel on parlera tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

