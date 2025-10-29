Après la victoire des Milwaukee Bucks contre New York, Giannis Antetokounmpo a tenu à mettre fin aux rumeurs qui l’envoyaient du côté des Knicks.

Les Bucks se sont imposés 121-111 face aux Knicks mardi soir, mais pour Giannis Antetokounmpo, la rencontre avait une saveur particulière. Ces derniers mois, plusieurs rumeurs avaient laissé entendre que la star grecque pourrait un jour rejoindre New York.

En conférence de presse, Giannis a balayé ces spéculations d’un revers de main.

« Je ne me souviens pas de ça. En ce moment, je suis ici pour représenter mon équipe, et c’est tout », a-t-il déclaré. « On a battu les Knicks, donc ça ne compte pas. Ce qui compte maintenant, c’est qu’on joue contre Golden State dans deux jours. Il faut rester concentrés et enchaîner. »

Antetokounmpo a insisté sur le fait qu’il ne prêtait aucune attention aux rumeurs de transfert.

« Je n’ai pas lu cet article (d’ESPN). J’essaie de rester à l’écart de toutes ces rumeurs, ces spéculations, les trades. Ça ne me concerne pas du tout », a-t-il expliqué. « Mon but, c’est de m’impliquer et d’aider mon équipe à gagner des matchs. »

En même temps, il n'allait pas dire le contraire... En tout cas, le double MVP assure avoir surtout trouvé sa motivation ailleurs : dans les défaites de la saison passée face à New York.

« Ils nous ont sweepés l’an dernier. Ils étaient bien meilleurs que nous. On ne les a pas mis en difficulté, c’était trop facile pour eux », a reconnu Giannis Antetokounmpo. « En tant que leader, je n’oublie pas. J’ai essayé de donner le ton à l’équipe dès le shootaround du matin, de leur rappeler qu’ils nous ont sweepés l’an passé, pareil avec les Cavs. »

Mission accomplie : Antetokounmpo a mené Milwaukee avec 37 points (16/22 au tir), 8 rebonds et 7 passes en seulement 33 minutes.

Après cette victoire, les Bucks envoient un message clair : leur leader est toujours pleinement engagé à Milwaukee. Et en plus il affiche un niveau de candidat très sérieux au MVP.